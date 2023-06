Cyberpunk 2077 był hejtowany, bo stało się to „fajne” – uważa CD Projekt RED

Właściwie uważam, że Cyberpunk w momencie premiery był o wiele lepszy, niż został odebrany, a pierwsze recenzje były nawet pozytywne. Później hejtowanie gry stało się fajne. Bardzo szybko przeszliśmy drogę od bohatera do zera. To był trudny moment. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Wiedzieliśmy, że gra jest świetna i tak, możemy ją ulepszyć, potrzebujemy na to trochę czasu i musimy przebudować kilka rzeczy. Zajęło nam to dużo czasu, ale nie sądzę, byśmy kiedykolwiek byli złamani. Zawsze mówiliśmy sobie: „Zróbmy to!” – podsumowuje Platkow-Gilewski.