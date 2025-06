Cyberpunk 2077 bez nowego patcha w tym tygodniu. Aktualizacja 2.3 opóźniona

Początkowo mieliśmy nadzieję, że aktualizacja 2.3 trafi w Wasze ręce 26 czerwca. Potrzebujemy jednak jeszcze trochę czasu, aby upewnić się, że jesteśmy z niej zadowoleni – naszym celem jest zakres podobny do tego z patcha 2.2. Poinformujemy Was o szczegółach, gdy tylko będzie to możliwe – czytamy we wpisie opublikowanym przez twórców gry Cyberpunk 2077.