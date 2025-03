Zapowiedziano Cthulhu: The Cosmic Abyss - przygodowy horror w głębinach oceanu

Właśnie trwa Nacon Connect, na której prezentowane są nowości wydawnicze. Jedną z produkcji wartych uwagi jest z pewnością Cthulhu: The Cosmic Abyss, za które odpowiada studio Big Bad Wolf (Vampire: The Masquerade - Swansong). Produkcja opowiada historię Noah, należącego do tajnej jednostki Ancile. Jako graczy, wyruszymy do mrocznych głębin oceanu, aby zbadać zaginięcie górników, pracujących w podwodnej kopalni.

Zapowiedziano Cthulhu: The Cosmic Abyss

Oczywiście nic nie będzie mogło pójść gładko, dlatego w głębinach natrafimy na kultowego już potwora, którego przez moment będziecie mogli zobaczyć w zwiastunie. Naszemu bohaterowi będzie towarzyszył głos, będący sztuczną inteligencją, a który pomoże nam oprzeć się wpływom legendarnego potwora. Jeśli lubicie klimaty horroru, to z pewnością premiera Cthulhu: The Cosmic Abyss będzie ważnym punktem w waszym kalendarzu.