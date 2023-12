Crysis 4 rozwija „świetny zespół”. Na nową część serii trochę jednak poczekamy

Zarówno na pełnoprawną prezentację, jak i samą premierę gry Crysis 4 będzie trzeba więc jeszcze trochę poczekać. Miłośnikom produkcji studia Crytek nie pozostaje natomiast nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać kolejnych informacji na temat nadchodzącej odsłony serii Crysis.

Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii Crysis – czyli Crysis 3 – zadebiutowała na rynku w 2013 roku. W październiku 2021 roku do sprzedaży trafiło natomiast Crysis Remastered Trilogy, czyli kolekcja zawierające odświeżone wersje wszystkich trzech odsłon serii. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat tego zestawu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Crysis Remastered Trilogy - recenzja. Drugie życie kultowej serii.