Crossplay coraz bliżej. Twórcy Rematch ujawniają plany na przyszłość gry

Co więcej, w ciągu sześciu do dziewięciu tygodni, gracze Rematch mogą oczekiwać wdrożenia funkcji crossplay oraz systemu zgłaszania graczy. Odpowiadając na prośby o tryby rankingowe 3v3 i 4v4, deweloperzy zapowiedzieli, że te pojawią się w ciągu kilku miesięcy. Dodatkowo plany obejmują udoskonalenie systemu dobierania graczy w trybie rankingowym, mające na celu skrócenie czasu oczekiwania przy jednoczesnym zachowaniu równowagi drużyn.

Po pierwsze, możemy potwierdzić, że crossplay zostanie wprowadzony najpóźniej we wrześniu, wraz ze startem Sezonu 1 – choć mamy nadzieję, że uda się to wcześniej! Obecnie implementujemy poszczególne elementy tej funkcji, zaplecze techniczne już działa, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsza wersja crossplayu może zostać udostępniona jeszcze pod koniec sierpnia.

Nowe kolejki rankingowe: widzimy wiele próśb o dodanie trybów rankingowych 3v3 i 4v4 – prawdopodobnie nie wprowadzimy od razu dwóch nowych kolejek rankingowych, ponieważ mogłoby to podzielić bazę graczy i wpłynąć na czas oczekiwania w matchmakingu. Obecnie szacujemy zakres prac potrzebnych do wprowadzenia jednej nowej kolejki w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Wymaga to prac po stronie serwera, a także aktualizacji interfejsu użytkownika w profilach graczy, ekranach po meczu itp. Wkrótce więcej informacji.