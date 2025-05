Cross-play w Gears of War: Reloaded bez konta Microsoft? Deweloperzy z dobrą wiadomością

Microsoft ujawnia kolejne szczegóły dotyczące Gears of War: Reloaded, które po raz pierwszy w historii trafi także na PlayStation 5. Produkcja zaoferuje pełną funkcję cross-play w trybie współpracy i rywalizacji – i co najważniejsze, nie będzie do tego wymagane konto Microsoftu.

Gears of War: Reloaded – nowe szczegóły na na temat cross-playu

Gracze Gears of War: Reloaded korzystający z PS5, Xbox Series X/S lub PC będą mogli wspólnie grać w trybach multiplayer i co-op bez potrzeby logowania się do konta Microsoft. To istotna zmiana względem wcześniejszych gier firmy, które często tego wymagały, szczególnie na platformach innych niż Xbox i PC.