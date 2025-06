Cronos: The New Dawn zachwyci walką? Twórcy opublikowali nowy materiał wideo

Tym razem osoby zainteresowane Cronos: The New Dawn mają okazję zapoznać się z nowymi dziennikami deweloperów. Udostępnione przez Bloober Team wideo skupia się na walce z przeciwnikami. Wspomniany element rozgrywki przybliżyć graczom postanowili Jacek Zięba – dyrektor gry – oraz Shamila Yanbukhtina, czyli główny projektant walki.

Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć nowy gameplay trailer Cronos: The New Dawn . Deweloperom z Bloober Team najwyraźniej zależy, by gracze nie zapomnieli o wspomnianej produkcji. W sieci pojawił się bowiem kolejny materiał wideo poświęcony nadchodzącej grze krakowskiego studia.

Przedstawiciele Bloober Team skupili się m.in. na omówieniu eskalacji zagrożenia. Zgodnie z zapowiedziami w Cronos: The New Dawn wrogowie w trakcie starć będą zmieniać swoje zachowanie i strategie, przez co podejmowanie odpowiednich decyzji i orientacja przestrzenna będą kluczem do zwycięstwa. Deweloperzy opowiedzieli też nieco o innych elementach związanych ze systemem walki, a całość znajdziecie na dole wiadomości.