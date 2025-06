Cronos: The New Dawn na nowym zwiastunie. Przerażająca wizyta w sklepie Jędruś

W trakcie Xbox Games Showcase 2025 ujawniono termin premiery Cronos: The New Dawn. Wygląda jednak na to, że Bloober Team nie zamierza zwalniać tempa i kampania promocyjna wspomnianego tytułu rozkręca się na dobre. W sieci pojawił się bowiem kolejny gameplay trailer nadchodzącej produkcji krakowskiego studia, które na swoim koncie ma m.in. takie tytuły jak The Medium czy Silent Hill 2 Remake.

Bloober Team prezentuje kolejne ujęcia z Cronos: The New Dawn

Najnowszy materiał promocyjny Cronos: The New Dawn trwa niecałe dwie minuty i po raz kolejny pozwala zainteresowanym sprawdzić, jak gra prezentuje się w akcji. Udostępnione przez Bloober Team fragmenty rozgrywki pokazują starcie z przerażającym i wymagającym przeciwnikiem. Całość znajdziecie na dole wiadomości.