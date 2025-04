Cronos: The New Dawn z nowym zwiastunem. Materiał skupia się na gameplay'u

Cronos: The New Dawn na nowym materiale z rozgrywką. Nowa gra survival horror od polskiego Bloober Team zadebiutuje w 2025 roku.

Polskie studio Bloober Team zaprezentowało zwiastun z rozgrywką w swojej nowej grze Cronos: The New Dawn. Jest torzecioosobowy survival horror osadzony w mrocznym świecie, gdzie brutalizm wschodnioeuropejski łączy się z retrofuturystyczną technologią. Grę zapowiedziano pod koniec ubiegłego roku.

Zobaczcie jak wygląda gameplay w Cronos: The New Dawn

Cronos: The New Dawn zabiera graczy w emocjonującą podróż przez dwa światy – zniszczoną przyszłość oraz świat sprzed apokalipsy, którą określa się mianem „Zmiany”. W przeszłości poznajemy początki kataklizmu, który na zawsze odmienił ludzkość, z kolei w przyszłości – toczymy desperacką walkę o przetrwanie z potwornymi istotami zrodzonymi z ludzkich szczątków. Gracz wciela się w Podróżnika, agenta tajemniczego Kolektywu, którego celem jest eksploracja postapokaliptycznych pustkowi w poszukiwaniu szczelin czasowych prowadzących do Polski lat 80.