Cronos: The New Dawn od Bloober Team ma okno premiery. Nowy zwiastun na Xbox Games Showcase 2025

Fani gier z gatunku survival-horror mają powody do ekscytacji. Studia Bloober Team nie zabrakło podczas Xbox Games Showcase 2025. Zaprezentowano Cronos: The New Dawn wraz z terminem premiery.

Cronos: The New Dawn – termin premiery to jesień 2025 roku

Zapowiedź terminu premiery Cronos: The New Dawn miała miejsce podczas prezentacji Xbox Games 2025 Showcase. Na tym wydarzeniu zaprezentowano nowy zwiastun gry. Poza kolejnymi ujęciami z gry poznaliśmy okno premierowe, ustalone na jesień 2025 roku.