Crimson Desert ujawnia szczegóły dotyczące wierzchowców. W grze pojawi się nawet mech bojowy

Twórcy Crimson Desert poczęstowali nas kolejnym materiałem z rozgrywki, tym razem skupiającym się na wierzchowcach, walce i magii.

Twórcy Crimson Desert zaprezentowali nowe materiały z rozgrywki, skupiające się na systemie wierzchowców, który okazuje się znacznie bardziej zróżnicowany, niż wcześniej przypuszczano. Choć początkowo gracze będą poruszać się na koniach, z czasem ich arsenał podróżnych środków transportu rozszerzy się o niedźwiedzie, raptory, smoka, a nawet… mecha bojowego. Na pokazanym gameplay’u możemy także zobaczyć jak wygląda walka i magia. To już kolejny spory wycinek rozgrywki zaprezentowany przez twórców w ostatnim czasie.

Nowy gameplay z Crimson Desert

Nowe nagranie, udostępnione w ramach cyklu IGN First, prezentuje w akcji sporego robota stworzonego przez krasnoludy, który będzie dostępny w późniejszych etapach gry. Maszyna oferuje imponujący zestaw broni i umiejętności takich jak strzelanie z karabinu maszynowego, strzelanie pociskami z możliwością namierzania wielu celów jednocześnie, skakanie wspomagane silnikami odrzutowymi, a także wykorzystanie impulsu elektromagnetycznego, który ogłusza pobliskich przeciwników.