Crimson Desert ujawnia szczegóły dotyczące wierzchowców. W grze pojawi się nawet mech bojowy

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/10 22:00
Twórcy Crimson Desert poczęstowali nas kolejnym materiałem z rozgrywki, tym razem skupiającym się na wierzchowcach, walce i magii.

Twórcy Crimson Desert zaprezentowali nowe materiały z rozgrywki, skupiające się na systemie wierzchowców, który okazuje się znacznie bardziej zróżnicowany, niż wcześniej przypuszczano. Choć początkowo gracze będą poruszać się na koniach, z czasem ich arsenał podróżnych środków transportu rozszerzy się o niedźwiedzie, raptory, smoka, a nawet… mecha bojowego. Na pokazanym gameplay’u możemy także zobaczyć jak wygląda walka i magia. To już kolejny spory wycinek rozgrywki zaprezentowany przez twórców w ostatnim czasie.

Crimson Desert
Crimson Desert

Nowy gameplay z Crimson Desert

Nowe nagranie, udostępnione w ramach cyklu IGN First, prezentuje w akcji sporego robota stworzonego przez krasnoludy, który będzie dostępny w późniejszych etapach gry. Maszyna oferuje imponujący zestaw broni i umiejętności takich jak strzelanie z karabinu maszynowego, strzelanie pociskami z możliwością namierzania wielu celów jednocześnie, skakanie wspomagane silnikami odrzutowymi, a także wykorzystanie impulsu elektromagnetycznego, który ogłusza pobliskich przeciwników.

Choć mech znacząco wybija się z typowego, fantastycznego klimatu gry, jego obecność dodaje świeżości i spektakularności rozgrywce. Co ważne, podobnie jak w przypadku smoka, bojowego mecha można używać tylko przez ograniczony czas, aby nie zaburzyć balansu rozgrywki. Nowe wideo prezentuje również fragmenty potyczek, w tym starcie z potężnym Cursed Knightem, które pokazuje, jak dynamiczne i efektowne są walki w świecie Crimson Desert.

GramTV przedstawia:

Crimson Desert to ambitne RPG akcji z otwartym światem od Pearl Abyss, które zadebiutuje 19 marca 2026 roku na Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz PC. Jeśli nowe materiały są jakimkolwiek wyznacznikiem, gracze mogą spodziewać się jednej z najbardziej zróżnicowanych i widowiskowych gier fantasy ostatnich lat.

Źródło:https://gamingbolt.com/crimson-deserts-mounts-detailed-in-new-gameplay-including-a-late-game-mech

Tagi:

News
gameplay
gra akcji
RPG
rozgrywka
fantasy
fantastyka
mechy
Crimson Desert
Pearl Abbys
gra fabularna
RPG akcji
Magia
mount
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

