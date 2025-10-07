Crimson Desert pokazuje potęgę. Widowiskowe oblężenie zamku i walka z bossem

Podczas wrześniowego State of Play mieliśmy okazję poznać datę premiery Crimson Desert. Deweloperzy potwierdzili, że gra trafi na rynek 19 marca 2026 roku. Teraz ukazały się obszerne fragmenty z rozgrywki opublikowane przez IGN w serwisie YouTube.
Crimson Desert z nowym gameplayem. Tak wygląda bitwa o zamek
Materiał wideo skupiał się na eksploracji i walce w trakcie kolejnego oblężenia zamku. Gameplay ukazuje system przemieszczenia się głównego bohatera gry, Kliffa, a także jego udział w bitwie. Cały materiał wieńczy starcie z potężnym przeciwnikiem, nazwanym Fontaine.
Jeśli zaś chodzi o wspomniane ruchy bohatera, może on korzystać ze zmodyfikowanego systemu liny z hakiem. Kliff nie jest automatycznie przyciągany do docelowej lokalizacji; zamiast tego, gracz może użyć haka, by wystrzelić bohatera w powietrze. Po wybiciu się, postać może płynnie przechodzić do szybowania oraz wykonywania szybkich zrywów w przestworzach. Kliff może też wykorzystywać elementy takie jak lód, nie tylko do wzmocnienia swoich ataków bronią, ale również do wzbijania się w powietrze.
Po brutalnym ataku Czarnych Niedźwiedzi, Kliff traci swoich towarzyszy z klanu Greymanów – ludzi, którzy byli dla niego jak rodzina.
Na kontynencie Pywel, gdzie piękno współistnieje z okrucieństwem, rozpoczyna się jego podróż — by odnaleźć rozproszonych towarzyszy, odbudować upadły klan i dopełnić krwawej zemsty. – czytamy w opisie gry.
Przypomnijmy, że Crimson Desert ukaże się 19 marca 2026 roku. Gra zmierza na PlayStation 5, Xboxy Series X/S oraz komputery osobiste.