Crimson Desert pokazuje potęgę. Widowiskowe oblężenie zamku i walka z bossem

Podczas wrześniowego State of Play mieliśmy okazję poznać datę premiery Crimson Desert. Deweloperzy potwierdzili, że gra trafi na rynek 19 marca 2026 roku. Teraz ukazały się obszerne fragmenty z rozgrywki opublikowane przez IGN w serwisie YouTube.

Crimson Desert z nowym gameplayem. Tak wygląda bitwa o zamek

Materiał wideo skupiał się na eksploracji i walce w trakcie kolejnego oblężenia zamku. Gameplay ukazuje system przemieszczenia się głównego bohatera gry, Kliffa, a także jego udział w bitwie. Cały materiał wieńczy starcie z potężnym przeciwnikiem, nazwanym Fontaine.