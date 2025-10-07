Zaloguj się lub Zarejestruj

Crimson Desert pokazuje potęgę. Widowiskowe oblężenie zamku i walka z bossem

Patrycja Pietrowska
2025/10/07 10:00
1
0

Do sieci trafił długi gameplay z Crimson Desert.

Podczas wrześniowego State of Play mieliśmy okazję poznać datę premiery Crimson Desert. Deweloperzy potwierdzili, że gra trafi na rynek 19 marca 2026 roku. Teraz ukazały się obszerne fragmenty z rozgrywki opublikowane przez IGN w serwisie YouTube.

Crimson Desert
Crimson Desert

Crimson Desert z nowym gameplayem. Tak wygląda bitwa o zamek

Materiał wideo skupiał się na eksploracji i walce w trakcie kolejnego oblężenia zamku. Gameplay ukazuje system przemieszczenia się głównego bohatera gry, Kliffa, a także jego udział w bitwie. Cały materiał wieńczy starcie z potężnym przeciwnikiem, nazwanym Fontaine.

Jeśli zaś chodzi o wspomniane ruchy bohatera, może on korzystać ze zmodyfikowanego systemu liny z hakiem. Kliff nie jest automatycznie przyciągany do docelowej lokalizacji; zamiast tego, gracz może użyć haka, by wystrzelić bohatera w powietrze. Po wybiciu się, postać może płynnie przechodzić do szybowania oraz wykonywania szybkich zrywów w przestworzach. Kliff może też wykorzystywać elementy takie jak lód, nie tylko do wzmocnienia swoich ataków bronią, ale również do wzbijania się w powietrze.

Po brutalnym ataku Czarnych Niedźwiedzi, Kliff traci swoich towarzyszy z klanu Greymanów – ludzi, którzy byli dla niego jak rodzina.

Na kontynencie Pywel, gdzie piękno współistnieje z okrucieństwem, rozpoczyna się jego podróż — by odnaleźć rozproszonych towarzyszy, odbudować upadły klan i dopełnić krwawej zemsty. – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że Crimson Desert ukaże się 19 marca 2026 roku. Gra zmierza na PlayStation 5, Xboxy Series X/S oraz komputery osobiste.

Źródło:https://gamingbolt.com/crimson-desert-gameplay-highlights-new-abilities-and-cursed-knight-battle

Tagi:

News
gameplay
gra akcji
rozgrywka
otwarty świat
Pearl Abyss
gra przygodowa
fragmenty rozgrywki
Crimson Desert
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 10:45

Jeśli kontynent nazywa się PayWall to nie jest dobrze...




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112