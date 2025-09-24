Crimson Desert przypomina o sobie na State of Play. Nowy zwiastun zdradza datę premiery

Na State of Play nie zabrakło nowego zwiastuna gry Crimson Desert. Długo oczekiwana produkcja od Pearl Abyss otrzymała materiał skupiający się na fabule i samej akcji, nie prezentując żadnych elementów rozgrywki. Najnowszy trailer gry zobaczycie poniżej.

Witaj w pięknym, lecz bezlistnym świecie Pywel.

Od nieprzyjaznych, zimnych ziem Kweiden, przez rozległe równiny Akapen, aż po surową, krwisto-czerwoną pustynię. Urok tej krainy kontrastuje z ogarniającą ją wojną, w której frakcje rywalizują o absolutną władzę

Przeżyj niesamowite przygody, odkrywaj ekscytujące lokacje i tocz pasjonujące walki, przemierzając niesamowity otwarty świat pełen cudów i tajemnic – czytamy w opisie gry.