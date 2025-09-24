Zaloguj się lub Zarejestruj

Crimson Desert przypomina o sobie na State of Play. Nowy zwiastun zdradza datę premiery

Radosław Krajewski
2025/09/24 23:33
0
0

W końcu poznaliśmy informację o dacie premiery długo oczekiwanej gry.

Na State of Play nie zabrakło nowego zwiastuna gry Crimson Desert. Długo oczekiwana produkcja od Pearl Abyss otrzymała materiał skupiający się na fabule i samej akcji, nie prezentując żadnych elementów rozgrywki. Najnowszy trailer gry zobaczycie poniżej.

Crimson Desert
Crimson Desert

Crimson Desert – nowy zwiastun ujawnia datę premiery

Witaj w pięknym, lecz bezlistnym świecie Pywel.

Od nieprzyjaznych, zimnych ziem Kweiden, przez rozległe równiny Akapen, aż po surową, krwisto-czerwoną pustynię. Urok tej krainy kontrastuje z ogarniającą ją wojną, w której frakcje rywalizują o absolutną władzę

Przeżyj niesamowite przygody, odkrywaj ekscytujące lokacje i tocz pasjonujące walki, przemierzając niesamowity otwarty świat pełen cudów i tajemnic – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Ujawniono, że premiery Crimson Desert doczekamy się już 19 marca 2026 roku. Gra zmierza na PlayStation 5, ale również Xboxa Series X/S oraz komputery osobiste.

Tagi:

News
data premiery
zwiastun
gra akcji
RPG
PlayStation
PlayStation 5
Pearl Abyss
State of Play
Crimson Desert
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

