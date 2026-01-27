25 lat po premierze Władcy Pierścieni potwierdzono, że ta postać miała odgrywać większą rolę. Skasowano większość jej scen

Minęło już 25 lat od premiery Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia, czyli filmu, który zapoczątkował kinową trylogię Petera Jacksona. Z okazji jubileuszu twórcy i aktorzy coraz chętniej wracają wspomnieniami do pracy nad kultową serią. Jedno z takich wyznań zaskoczyło nawet oddanych fanów Śródziemia. Okazuje się bowiem, że Arwena miała odegrać znacznie większą rolę, niż ostatecznie zobaczyliśmy na ekranie.

Władca Pierścieni – Arwena miała otrzymać zdecydowanie większą rolę w całej trylogii

Liv Tyler, która wcieliła się w elfkę z Rivendell, potwierdziła w rozmowie z magazynem Empire, że pierwotne wersje scenariusza zakładały jej znacznie aktywniejszy udział w wydarzeniach z trylogii. Choć w gotowych filmach Arwena zapisała się w pamięci widzów głównie dzięki dramatycznej ucieczce z Frodem przed Nazgulami oraz wątkowi romantycznemu z Aragornem, plany były zdecydowanie większe.