To już koniec pierwszego Atomic Heart. Finałowe DLC właśnie trafiło do gry

Rok i 3 miesiące. Tak długo fani Atomic Heart musieli czekać na czwarty płatny dodatek, wieńczący znaną z pierwszej gry opowieść.
Ale o to jest. Bo dziś, 16 kwietnia, Atomic Heart – Blood On Crystal oficjalnie zadebiutowało.
Czwarte i ostatnie DLC do Atomic Heart ma zakończyć historię, ale nie tylko tym zachęca do zakupu. Twórcy obiecują również nowych wrogów i szalone starcia z bossami. Bossami, którzy są efektami okrutnych eksperymentów, a którzy wykorzystują właściwości polimerów, co pozwala im na kontrolowanie żywiołów. Z innych nowości – nie zabraknie dodatkowych rodzajów broni ani też nowoczesnych modułów SZANSA, dzięki którym będziemy w locie zmieniać możliwości naszej polimerowej rękawicy.
Twórcy z Mundfish opisują dodatek w następujący sposób:
Zobacz emocjonujący finał Atomic Heart w czwartym dodatku Krew na Krysztale, który tworzy wstęp do historii gier The CUBE oraz Atomic Heart 2. P-3, bliźniaczka i ich towarzysze muszą wyruszyć w głąb ściśle tajnego kompleksu Kryształ, by stoczyć bitwę z CHAR-lesem oraz wykorzystać ostatnią szansę na uratowanie ludzkości przed całkowitą zagładą. Oto początek pozbawionej hamulców, krwawej walki z całą potęgą nieustępliwych sił robotów z Zakładu 3826.
GramTV przedstawia:
Blood On Crystal nabyć można kilka sposób, w tym oddzielnie. Ponadto rozszerzenie jest częścią Atomic Passa, a dostęp do niej z automatu mają zapewnieni wszyscy posiadacze Atomic Heart w wersji Gold oraz Ultimate. Osobno rzeczone DLC kupimy w cenie 31,99 zł. Co jednak istotne, w momencie pisania tego newsa aż 93% recenzji na Steamie było pozytywne, co w przypadku poprzednich dodatków nie było takie oczywiste.
Samo Atomic Heart zadebiutowało 21 lutego 2023 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Pięć miesięcy później swoją premierę miało pierwsze rozszerzenie, Annihilation Instinct. Kolejne, Trapped in Limbo, wydano w lutym 2024 roku, podczas gdy Enchantment Under the Sea otrzymaliśmy w styczniu 2025 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!