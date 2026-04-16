To już koniec pierwszego Atomic Heart. Finałowe DLC właśnie trafiło do gry

Ale o to jest. Bo dziś, 16 kwietnia, Atomic Heart – Blood On Crystal oficjalnie zadebiutowało.

Atomic Heart dostało ostatni dodatek

Czwarte i ostatnie DLC do Atomic Heart ma zakończyć historię, ale nie tylko tym zachęca do zakupu. Twórcy obiecują również nowych wrogów i szalone starcia z bossami. Bossami, którzy są efektami okrutnych eksperymentów, a którzy wykorzystują właściwości polimerów, co pozwala im na kontrolowanie żywiołów. Z innych nowości – nie zabraknie dodatkowych rodzajów broni ani też nowoczesnych modułów SZANSA, dzięki którym będziemy w locie zmieniać możliwości naszej polimerowej rękawicy.