To już koniec pierwszego Atomic Heart. Finałowe DLC właśnie trafiło do gry

Maciej Petryszyn
2026/04/16 23:00
Rok i 3 miesiące. Tak długo fani Atomic Heart musieli czekać na czwarty płatny dodatek, wieńczący znaną z pierwszej gry opowieść.

Ale o to jest. Bo dziś, 16 kwietnia, Atomic Heart – Blood On Crystal oficjalnie zadebiutowało.

Atomic Heart – Blood On Crystal
Czwarte i ostatnie DLC do Atomic Heart ma zakończyć historię, ale nie tylko tym zachęca do zakupu. Twórcy obiecują również nowych wrogów i szalone starcia z bossami. Bossami, którzy są efektami okrutnych eksperymentów, a którzy wykorzystują właściwości polimerów, co pozwala im na kontrolowanie żywiołów. Z innych nowości – nie zabraknie dodatkowych rodzajów broni ani też nowoczesnych modułów SZANSA, dzięki którym będziemy w locie zmieniać możliwości naszej polimerowej rękawicy.

Twórcy z Mundfish opisują dodatek w następujący sposób:

Zobacz emocjonujący finał Atomic Heart w czwartym dodatku Krew na Krysztale, który tworzy wstęp do historii gier The CUBE oraz Atomic Heart 2. P-3, bliźniaczka i ich towarzysze muszą wyruszyć w głąb ściśle tajnego kompleksu Kryształ, by stoczyć bitwę z CHAR-lesem oraz wykorzystać ostatnią szansę na uratowanie ludzkości przed całkowitą zagładą. Oto początek pozbawionej hamulców, krwawej walki z całą potęgą nieustępliwych sił robotów z Zakładu 3826.

Blood On Crystal nabyć można kilka sposób, w tym oddzielnie. Ponadto rozszerzenie jest częścią Atomic Passa, a dostęp do niej z automatu mają zapewnieni wszyscy posiadacze Atomic Heart w wersji Gold oraz Ultimate. Osobno rzeczone DLC kupimy w cenie 31,99 zł. Co jednak istotne, w momencie pisania tego newsa aż 93% recenzji na Steamie było pozytywne, co w przypadku poprzednich dodatków nie było takie oczywiste.

Samo Atomic Heart zadebiutowało 21 lutego 2023 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Pięć miesięcy później swoją premierę miało pierwsze rozszerzenie, Annihilation Instinct. Kolejne, Trapped in Limbo, wydano w lutym 2024 roku, podczas gdy Enchantment Under the Sea otrzymaliśmy w styczniu 2025 roku.

Źródło:https://www.focus-entmt.com/en/news/atomic-heart-goes-out-with-bang-the-dlc4-blood-on-crystal-and-ultimate-edition-are-now-available

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

