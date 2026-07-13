Blizzard próbuje ugasić pożar w Diablo 4. Gracze uznali nowy sezon za stracony

Na początku lipca rozpoczął się 14. sezon Diablo 4 . Blizzard wprowadził system określany przez społeczność mianem Mythic 3.0. Całkowicie zrezygnowano z dotychczasowej kategorii Mitycznych Unikatów. Od teraz mityczność nie jest już osobnym typem przedmiotu , lecz specjalną cechą, którą można nadać praktycznie każdemu unikatowi. To oznacza również koniec dominacji takich przedmiotów jak Heir of Perdition, który z dnia na dzień przestał być jednym z najbardziej pożądanych elementów wyposażenia. Problem jest jednak głębszy.

Mityczne przedmioty okazały się niemal nieosiągalne, bossowie nie upuszczali zapowiadanych nagród, a część graczy mogła nawet nie zauważyć, że zdobyła cenny łup. Blizzard zapowiedział pierwsze duże poprawki do 14. sezonu Diablo 4 , ale wielu fanów uważa, że reakcja przyszła zdecydowanie za późno.

Bardzo szybko okazało się, że zdobycie materiałów potrzebnych do stworzenia pierwszego mitycznego przedmiotu graniczy z cudem. Gracze posiadający ponad 250 poziom Paragonu i mający za sobą nawet 50 godzin intensywnego grindu nie byli w stanie zebrać wystarczającej liczby Fragmentów Pandemonium, aby stworzyć choć jedną sztukę takiego ekwipunku. Do tego doszedł kolejny problem. Przez błąd w grze bossowie z kategorii Lair Bosses... w ogóle nie upuszczali Mitycznych przedmiotów, mimo że powinni.

Jakby tego było mało, część graczy mogła nawet nie wiedzieć, że zdobyła upragniony przedmiot. Wszystko przez usterkę filtra łupów, który potrafił ukrywać Mityki, sprawiając wrażenie, że nic wartościowego nie wypadło. Co na to Blizzard? Postanawia ugasić pożar, ale najwyraźniej robi to za późno. Już 14 lipca do Diablo 4 trafi aktualizacja, która ma znacząco zwiększyć liczbę zdobywanych Fragmentów Pandemonium, a tym samym ułatwić tworzenie nowych Mitycznych przedmiotów. Blizzard naprawi również błąd związany z Lair Bossami.

To jednak nie uspokoiło społeczności. Gracze nadal domagają się zmian w losowości craftingu oraz usunięcia ograniczenia pozwalającego założyć tylko jeden przedmiot oznaczony tagiem Crafted. W sieci pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy, a część streamerów otwarcie przyznała, że sezon jest już dla nich stracony.