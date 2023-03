Crash Team Rumble z dokładną datą premiery. Gra zadebiutuje w atrakcyjnej cenie

Dziś rano do sieci wyciekł krótki fragment rozgrywki z Crash Team Rumble, czyli sieciowego spin-offu popularnej serii platformówek 3D. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianym tytułem. Activision postanowiło bowiem nie trzymać graczy dłużej w niepewności i ujawniło, kiedy będziemy mieli okazję zagrać w nadchodzącą produkcję studia Toys for Bob.

Premiera Crash Team Rumble odbędzie się w czerwcu

Okazuje się, że Crash Team Rumble zadebiutuje na rynku 20 czerwca 2023 roku. To jednak nie koniec dobrych informacji. Gracze będą mieli bowiem okazję sprawdzić wspomnianą produkcję przed premierą. W dniach 20-24 kwietnia odbędą się bowiem zamknięte beta testy skierowane do osób, które zdecydują się na złożenie zamówienia przedpremierowego.



W becie pojawią się takie postacie jak Crash, Coco, Tawna, Neo Cortex oraz Dingodile. Każda z nich będzie natomiast mogła pochwalić się unikalnymi ruchami i zdolnościami specjalnymi. Warto również dodać, że Crash Team Rumble zadebiutuje w atrakcyjnej cenie. Wersja standardowa została bowiem wyceniona na 29,99 dolarów (ok. 130 złotych), a Edycja Deluxe na 39,99 dolarów (ok. 175 złotych).



Na koniec przypomnijmy, że Crash Team Rumble powstaje z myślą o PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Podczas rozgrywki naprzeciwko siebie staną dwa 4-osobowe zespoły, które będą walczyć ze sobą o kontrolę nad obszarami na mapie poprzez zdobywanie owoców Wumpa i przenoszenie ich do swojej bazy. Poniżej znajdziecie kilka nowych zrzutów ekranu.