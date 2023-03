Crash Team Rumble wycieka. Zobaczcie gameplay ze spin-offu popularnej serii

Zapowiedź Crash Team Rumble, czyli nastawionego na rozgrywki multiplayer spin-offu popularnej serii platformówek 3D, była jedną z niespodzianek na The Game Awards 2022. W styczniu pojawiły się natomiast nieoficjalne informacje na temat daty premiery nadchodzącej produkcji studia Toys for Bob. Tymczasem przyszedł czas na kolejne doniesienia związane ze wspomnianym tytułem.

Gameplay z gry Crash Team Rumble wyciekł do sieci

Na portalu społecznościowym Twitter pojawiły się bowiem fragmenty rozgrywki z Crash Team Rumble, które pozwalają sprawdzić, jak spin-off znanej serii platformówek prezentuje się w akcji. Materiał trwa nieco ponad 30 sekund i przedstawia końcowy etap zmagań dwóch zespołów. Na ekranie dzieje się całkiem sporo, a oprócz popularnego jamraj w zabawie bierze udział także kilka innych postaci.



Zgodnie z zapowiedziami podczas rozgrywki w Crash Team Rumble naprzeciwko siebie staną dwa 4-osobowe zespoły, które będą walczyć ze sobą o kontrolę nad obszarami na mapie poprzez zdobywanie owoców Wumpa i przenoszenie ich do swojej bazy.



Na koniec przypomnijmy, że Crash Team Rumble powstaje z myślą o PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Produkcja studia Toys for Bob ma zadebiutować na rynku w tym roku. Deweloperzy do tej pory nie ujawnili jednak dokładnej daty premiery.

