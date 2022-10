Crash Bandicoot 4: It's About Time trafia na Steama. Jest dokładna data

Crash Bandicoot 4: It’s About Time trafił na PC na początku ubiegłego roku. Do tej pory jednak tytuł był dostępny jedynie poprzez platformę Battle.net, która do najpopularniejszych wśród graczy nie należy. Co innego Steam. Teraz dowiedzieliśmy się, że ostatnia część przygód dzielnego jamraja trafi na platformę Valve dokładnie 18 października, czyli już za około tydzień. Na kartę Crasha wejdziecie, klikając w ten link.

Crash Bandicoot – nowa gra z serii na horyzoncie?

Generalnie Najwyższy czas ma całkiem dobre oceny – i to zarówno w wersji konsolowej, jak i pecetowej. Na GRAM-ie można przeczytać recenzję wydania na PS4 – zainteresowanych odsyłamy tutaj. Natomiast wymagania sprzętowe platformówki poznacie pod tym adresem. A przy okazji warto dodać, że nieoficjalnie mówi się, że nadciąga już kolejna część cyklu. Zapowiedzi fani Crasha powinni wypatrywać w grudniu – ale to, podkreślamy jeszcze raz, są na razie jedynie pogłoski.