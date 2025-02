Cralon to nowa gra twórców oryginalnego Gothica. Pierwszy zwiastun prezentuje rozgrywkę

Nie będzie to jednak produkcja przypominająca przygody Bezimiennego.

Fani Gothica mają kolejny powód do zadowolenia jeszcze pod koniec bieżącego miesiąca. Oprócz udostępniania przez Alkimia Interactive dema Gothic Remake, swój najnowszy projekt zapowiedzieli Björn i Jennifer Pankratzowie, czyli byli pracownicy Piranha Bytes, którzy tworzyli wszystkie odsłony Gothica, Risena oraz Elexa. Ich najnowszą produkcją jest Cralon, który właśnie doczekał się pierwszego oficjalnego zwiastuna oraz karty gry na Steam oraz Epic Games Store. Nie będzie to jednak kolejny RPG, ale dungeon crawler inspirowany legendarnymi produkcjami takimi jak Ultima Underworld czy Arx Fatalis.

Cralon to nowa gra twórców Gothica i Elex

Pithead Studio tworzy Cralon na Unreal Engine 5. Gra przeniesie nas do świata zamkniętego w klaustrofobicznych tunelach starej kopalni. Głównym bohaterem jest Cralon Odważny, wojownik, który w trakcie polowania na demona wpada do głębokiego szybu kopalnianego. Zmuszony do przetrwania w nieprzyjaznym otoczeniu, odkrywa, że lochy kryją znacznie więcej tajemnic, niż mógłby przypuszczać. Historia będzie pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji i wyborów wpływających na przebieg rozgrywki.