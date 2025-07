Coyote vs. Acme wraca z zaświatów. Film ma już datę premiery, ale nie ucieszy ona fanów

To jedna z najbardziej nieprawdopodobnych filmowych historii ostatnich lat. Coyote vs. Acme, animowana komedia z Kojotem, Strusiem i Johnem Ceną w jednej z głównych ról, miała nigdy nie trafić do kin. A jednak film doczeka się premiery i to nawet w kinach. Nie nastąpi to jednak prędko.

Coyote vs. Acme trafi do kin w 2026 roku

W 2023 roku, po pandemii, Warner Bros. odłożyło gotowy film na półkę w ramach odpisu podatkowego. Teraz, po licznych protestach fanów i branży, film jednak ujrzy światło dzienne – jego premiera zaplanowana jest na 28 sierpnia 2026 roku.