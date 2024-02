Coś w wodzie na pierwszym zwiastunie. Kiedy rejs marzeń przemienia się w walkę z krwiożerczymi rekinami

Do sieci trafił zwiastun dreszczowca, w którym garstka ludzi będzie musiała zmierzyć się z krwiożerczymi rekinami. Zobaczcie jak zapowiada się Coś w wodzie.

Coś w wodzie trafi do polskich kin w marcu i zapowiada się, że będzie mieszaniną wszystkich patentów znanych z filmów, w których ludziom przychodzi zmierzyć się z wiecznie głodnymi i krwiożerczymi rekinami.

Coś w wodzie – samotne kobiety kontra rekiny

Meg zastanawia się czy wziąć udział w ślubie koleżanki, która zaprasza przyjaciół na Karaiby. Na uroczystości pojawia się kilka przyjaciółek z dawnych lat i wybierają się w samotny rejs. Co prawda nie padają ofiarą piratów, ale na ich życie dybią ogromne rekiny. I tak z pięknie zapowiadającej się wyprawy do raju, trafiają do prawdziwego piekła, gdzie muszą stoczyć walkę o przetrwanie.