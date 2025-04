Corey Taylor ze Slipknota coveruje Nine Inch Nails i Foo Fighters. Zobaczcie jak mu to wyszło

W trakcie swojego setu wykonał również covery takich klasyków jak:

Co ciekawe, wykonanie „Pink Pony Club” było inspirowane… wiadomością od jego żony, Alicii Taylor. Kilka tygodni wcześniej udostępniła screen rozmowy z Coreym, w której prosiła go o nauczenie się tej piosenki. Po lekkim wahaniu odpisał:

Tymczasem Slipknot szykuje się do europejskiej trasy koncertowej, która rusza już 4 czerwca występem na Sweden Rock Festival w Sölvesborgu. Zespół odwiedzi między innymi Niemcy, Francję, Austrię, Szwajcarię, Włochy i Danię, a trasę zakończy występami na Rock Fest w Barcelonie oraz Resurrection Fest w Viveiro. Niestety, na ten moment popularna grupa muzyczna, nie ma zaplanowanego koncertu w Polsce.

Przypomnijmy, że w grudniu zespół zagrał energetyczny koncert w Londynie, w ramach obchodów 25-lecia debiutanckiego albumu Slipknota. Podczas show Corey powiedział do tłumu:

Pierwsze, co chcę wam powiedzieć, to jak bardzo jesteśmy wdzięczni, jak bardzo was doceniamy i jak bardzo was, kurwa, kochamy. 25 lat temu wydaliśmy nasz pierwszy album, i choć zyskaliśmy fanów na całym świecie, żadne miasto i żaden kraj nie przyjął nas tak, jak to miejsce. Dlatego Londyn i Anglia na zawsze będą dla nas drugim domem.