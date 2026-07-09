Recenzja Dead or Alive 6: Last Round na PlayStation 5 - bardziej dead niż alive

Gdy ktoś mówi mi „Dead or Alive”, to mam w głowie trzy rzeczy. Pierwszym jest zespół, który nagrał słynne „You Spin Me Round (Like a Record)”. Drugą jest gameplay z którejś części gry okraszony utworem „Butterfly” zespołu Crazy Town. Trzecią jest film będący ekranizacją gry… który był naprawdę słabej jakości.

Nie ukrywam, że takie powroty do przeszłości w bijatykach zawsze traktuję jako nadzieję na to, aby niektóre zapomniane serie przywrócić w glorii i chwale. Biorąc pod uwagę, ile jest różnych tytułów, to i tak większość graczy powie: Street Fighter, Tekken i Mortal Kombat w dowolnej kolejności. O Dead or Alive większość właściwie zapomniała, ale z drugiej strony trzeba przyznać… że nie do końca o bicie się tam też chodziło.

Niemniej jednak Team Ninja postanowiło wskrzesić Dead or Alive 6 i wypuścić grę na obecne platformy. Przy okazji udowadniając wszystkim, że bezduszne cashgraby to totalna odwrotność tego, czego gracze w takim wypadku oczekują od tego typu powrotów.

Może to i lepiej, że to Ostatnia Runda…

Tak jak możecie się już domyślić, w przypadku Dead or Alive 6: Last Round nie będzie to pełnoprawna recenzja gry. Głównie dlatego, że gdyby jeszcze posiadała całą masę nowych elementów, które warto wziąć pod uwagę (lub też byłby to pełnoprawny remake/remaster), to zasadniczo chętnie bym się tego wyzwania podjął. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że jest to po prostu port gry z PlayStation 4 (a dokładniej o dziwo piątki) z kilkoma dodatkami, tak aby gracz lekko poczuł, iż jest to odświeżony produkt… ale bez przesady.

Bowiem kto grał w Dead or Alive, ten wie, że seria sama w sobie pod względem rozgrywki to bijatyka, ale idąc nieco głębiej, to również miało drugie dno, o którym wszyscy dobrze wiedzą. Nie jestem również w pozycji, aby rozstrzygać, czy to dobrze, czy to źle – właściwie dla mnie zawsze najważniejszy w tym przypadku był core rozgrywki, a i możliwość przebijania się przez kolejne poziomy aren czy wykorzystywanie elementów otoczenia w połączeniu z łatwością sterowania sprawiały, że rozgrywka była zaskakująco przyjemna.

I tego nadal trudno odmówić samej grze, bowiem jakby tak pograć, czy to w tryb fabularny, czy to w tryby czysto arcade (time attack, survival również), to jako luźna „klepanka” DoA nadal ma swój urok, choć mam wrażenie, że w dobie dzisiejszych bijatyk można ją przyrównać do Virtua Fighter 5. Problem w tym, że VF sam w sobie (poza wersją esportową oraz World Stage) to gra z czasów PS3, więc można jej wybaczyć pewne elementy z przeszłości, nawet jeśli zostały one wyprostowane w wersji na PS5. Tutaj niestety próżno szukać jakichkolwiek dodatkowych usprawnień w ramach samej gry.

Tutaj chciałem nawet wrzucić Wam screeny z kampanii Dead or Alive 6: Last Round, ale niestety – gra w momencie włączenia Story Mode blokuje tę możliwość. Tak zwyczajnie, po prostu nie da się. Na szczęście można zrobić kilka ujęć w innych trybach, bo jak dobrze wiadomo… photo mode to najważniejszy element tej gry.