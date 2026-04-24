Po 8 latach Conan Exiles otrzyma aktualizację oprawy graficznej. Słynny sandbox doczeka się darmowego odświeżenia

Twórcy zaktualizują grafikę w swoim popularnym survivalu.

Funcom ogłosiło potężną aktualizację do Conan Exiles, która zadebiutuje 5 maja i uczci ósmą rocznicę produkcji. Conan Exiles Enhanced to darmowe rozszerzenie dla pecetowej wersji gry, które nie tylko odświeża oprawę wizualną, ale też gruntownie modernizuje systemy rozgrywki oraz wydajność. Conan Exiles Enhanced – Funcom zapowiedziało wielką aktualizację, która odświeży oprawę graficzną Najważniejszą zmianą jest przejście na Unreal Engine 5. Dzięki temu twórcy znacząco poprawili jakość renderowania oraz ogólną prezencję świata. Aktualizacja nie ogranicza się jednak wyłącznie do grafiki. Projekt powstał we współpracy z Inflexion Games, zespołem znanym z Nightingale, co tłumaczy dłuższy okres ciszy wokół gry.

Enhanced wprowadza także zmiany w samej strukturze rozgrywki. Po raz pierwszy gracze otrzymają możliwość płynnego przemieszczania się między Exiled Lands a Isle of Siptah, o ile posiadają odpowiednie rozszerzenie. Mapy zostały połączone, a serwery multiplayer będą mogły obsługiwać obie lokacje jednocześnie. Dodatkowo pojawi się opcja tworzenia wielu postaci na jednym koncie oraz przenoszenia zapisów z wersji opartej na Unreal Engine 4.

GramTV przedstawia:

Twórcy odświeżyli interfejs użytkownika, poprawiając jego czytelność oraz nawigację. Aktualizacja zmniejsza również rozmiar klienta gry do około 40 GB, co stanowi znaczący spadek względem wcześniejszych 120 GB. Pojawi się też pełne wsparcie dla Steam Decka oraz usprawnienia jakości życia, w tym ulepszony system craftingu, który pozwoli korzystać z zasobów przechowywanych w skrzyniach i ekwipunku towarzyszy. Dotychczasowa wersja gry zostanie zachowana jako Conan Exiles Legacy, jednak nie będzie już rozwijana. Gracze mają czas do 4 maja, aby przenieść swoje postacie z serwerów. W przyszłości Legacy pozostanie dostępne jedynie w trybie dla jednego gracza lub na prywatnych serwerach. Zniknie także pecetowa wersja Bazaaru, dlatego twórcy zachęcają do wykorzystania zgromadzonych Crom Coins lub przeniesienia ich do nowej edycji.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.