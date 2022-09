Company of Heroes może zostać opóźnione? Nieoficjalne informacje

Jeżeli należycie do miłośników serii Company of Heroes to mamy dla Was niepokojące wieści. Według naszych źródeł premiera trzeciej część popularnej serii gier strategicznych może zostać opóźniona.

Czy Company of Heroes 3 zostanie opóźnione?

Zdaniem naszego źródła możliwe jest opóźnienie premiery gry Company of Heroes 3 – ba, może ono wynieść parę miesięcy i możemy poczekać nawet do połowy lutego przyszłego roku. Zaznaczamy jednak już teraz, że są to nieoficjalne i niepotwierdzone (przynajmniej na razie) informacje, dlatego zalecamy podejść do tego z odpowiednią dozą ostrożności. Pozostaje czekać! Poprosiliśmy polskiego wydawcę gry – firmę CENEGA – o komentarz. Jak tylko dostaniemy oficjalne stanowisko, opublikujemy je.