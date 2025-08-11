Zaloguj się lub Zarejestruj

Colin Farrell uhonorowany za całokształt twórczości - prestiżowa nagroda trafi wkrótce w jego ręce

Jakub Piwoński
2025/08/11 14:30
Kolejna nagroda w kolekcji aktora wcielającego się w Pingwina.

Wiemy, że jest dobry w tym co robi, ale teraz zostanie to po raz kolejny podkreślone. To już kolejna nagroda do imponującej kolekcji cenionego aktora — Colin Farrell odbierze Golden Icon Award na Festiwalu Filmowym w Zurychu w 2025 roku, doceniając jego wszechstronne osiągnięcia artystyczne.

Colin Farrell otrzyma Golden Icon Award

Uroczystość połączona będzie z premierą jego najnowszego filmu fabularnego Ballad of a Small Player, który zaprezentowany zostanie 27 września podczas festiwalu, a dzień później aktor weźmie udział w panelu ZFF Masters. Widowiskowy thriller w reżyserii Edwarda Bergera, autora głośnego Na zachodzie bez zmian, oparty jest na powieści Lawrence’a Osborne’a. Film przenosi widza do kasynowego świata Makau, gdzie grany przez Farrella hazardzista próbuje uciec od swojej przeszłości. Promocja filmu jeszcze nie ruszyła, ale produkcja już teraz budzi emocje.

Na koncie Colina Farrella znajdują się role w takich filmach jak Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj, Lobster, Batman oraz Raport mniejszości. Jego występ w Duchach z Inisherin przyniósł mu Złoty Glob, nagrodę dla najlepszego aktora na festiwalu w Wenecji oraz nominację do Oscara. Za rolę w serialu Pingwin otrzymał z kolei Złoty Glob. Aktor pracuje obecnie nad drugim sezonem serialu Sugar dla Apple TV+.

Wcześniej laureatami Golden Icon Award byli m.in. Kate Winslet, Jessica Chastain, Hugh Jackman, Cate Blanchett i Hugh Grant.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/colin-farrell-to-receive-zurich-festival-golden-icon-award-1236341008/

Tagi:

Popkultura
nagroda
aktor
Colin Farrell
zapowiedź filmu
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

