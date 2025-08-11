Colin Farrell uhonorowany za całokształt twórczości - prestiżowa nagroda trafi wkrótce w jego ręce

Wiemy, że jest dobry w tym co robi, ale teraz zostanie to po raz kolejny podkreślone. To już kolejna nagroda do imponującej kolekcji cenionego aktora — Colin Farrell odbierze Golden Icon Award na Festiwalu Filmowym w Zurychu w 2025 roku, doceniając jego wszechstronne osiągnięcia artystyczne.

Colin Farrell otrzyma Golden Icon Award

Uroczystość połączona będzie z premierą jego najnowszego filmu fabularnego Ballad of a Small Player, który zaprezentowany zostanie 27 września podczas festiwalu, a dzień później aktor weźmie udział w panelu ZFF Masters. Widowiskowy thriller w reżyserii Edwarda Bergera, autora głośnego Na zachodzie bez zmian, oparty jest na powieści Lawrence’a Osborne’a. Film przenosi widza do kasynowego świata Makau, gdzie grany przez Farrella hazardzista próbuje uciec od swojej przeszłości. Promocja filmu jeszcze nie ruszyła, ale produkcja już teraz budzi emocje.