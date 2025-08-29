Coldplay zagrali "Cemeteries of London” po raz pierwszy od 2011 roku. Zobacz nagranie z Wembley

Podczas czwartego z dziesięciu zaplanowanych koncertów na Wembley Stadium, Coldplay zaskoczyli fanów, wykonując utwór “Cemeteries of London” po raz pierwszy od 2011 roku. Koncert odbył się 27 sierpnia i był częścią trasy obejmującej aż 10 wieczorów w legendarnym londyńskim obiekcie.

Jeśli ktoś potrzebuje iść do toalety albo zadzwonić do mamy, to jest ten moment.

Po tych słowach zespół rozpoczął granie piosenki z albumu “Viva la Vida or Death and All His Friends” z 2008 roku. Podczas wcześniejszych koncertów z tej serii frontman zaprosił na scenę swojego wieloletniego przyjaciela, aktora Simona Pegga, by razem z zespołem zaśpiewać “Sky Full Of Stars”. Pegg od lat bywa nazywany “honorowym członkiem Coldplay”. Aktor występował już z grupą w 2022 roku, a rok wcześniej wprowadzał ich na scenę podczas kameralnego koncertu w Shepherd’s Bush Empire.

Podczas pierwszego z londyńskich występów zespół nawiązał także do Oasis i pomógł jednemu z fanów w romantycznych zaręczynach na scenie. Seria koncertów na Wembley potrwa do 8 września , a kolejne występy odbędą się 30 i 31 sierpnia oraz 3, 4, 7 i 8 września. To właśnie te 10 występów na Wembley ustanowiło nowy rekord, bijąc dotychczasowe osiągnięcia Taylor Swift i Take That. Co więcej, 10% dochodu z każdego koncertu Coldplay przekazuje organizacji Music Venue Trust, która wspiera małe, niezależne kluby muzyczne w Wielkiej Brytanii.

Chris Martin w rozmowie z NME podkreślił znaczenie tej inicjatywy: