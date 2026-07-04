Code Vein 2 nie powiedziało ostatniego słowa. Bandai Namco zapowiada Mask of Idris

Tak dodatek Mask of Idris opisuje na swojej stronie samo Bandai Namco:

W Mask of Idris gracze zostają przeniesieni w nową, zmieniającą historię linię fabularną, w której zderzają się ze sobą liczne osie czasu i światy. Wiele światów już zniknęło w wyniku tych anomalii czasowych. Teraz rozpoczyna się nowa bitwa – ta, która zadecyduje o losie samej rzeczywistości. W sercu tej opowieści znajduje się Opuszczony Świat – tajemnicza kraina ukształtowana przez utrzymujące się emocje i namiętności utraconych światów.

Wykuty z niezliczonych zapadniętych osi czasu, Opuszczony Świat jest czymś zupełnie innym niż to, co gracze widzieli dotychczas. W jego centrum leży potężne, wirujące skupisko emocji, które nieustannie przyciąga fragmenty z różnych czasów i przestrzeni. Zjawisko to przestało być kontrolowane i teraz grozi przedostaniem się do prawdziwego świata. Eksploracja tego środowiska niesie ze sobą zarówno niebezpieczeństwa, jak i odkrycia, gdy gracze odsłaniają pozostałości zapomnianych historii.