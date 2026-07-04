Code Vein 2 nie powiedziało ostatniego słowa. Bandai Namco zapowiada Mask of Idris

Drugie Code Vein pod kątem samego odbioru nie okazało się skokiem jakościowym względem Jedynki. Mimo to twórcy nie porzucili swojego dziecka.
Zamiast tego ogłosili, iż do Code Vein 2 zmierza rozszerzenie. Pora na trochę nowej zawartości.
Mask of Idris zmierza do Code Vein 2
Oto bowiem nadchodzi Code Vein 2: Mask of Idris. Czekać tam na nas będzie zupełnie nowa opowieść, a wraz z nią oczywiście również i nowe postacie. Z jednej strony to Liva Voda – strażniczka czasu i przestrzeni, z drugiej zaś Lo MagMell – napotkany w Opuszczonym Świecie powracający. Twórcy obiecują przy tym nowe, wymagające wyzwania, ale i również pogłębione względem oryginalnego Code Vein 2 lore, które trzeba będzie odkryć na własną rękę.
Tak dodatek Mask of Idris opisuje na swojej stronie samo Bandai Namco:
W Mask of Idris gracze zostają przeniesieni w nową, zmieniającą historię linię fabularną, w której zderzają się ze sobą liczne osie czasu i światy. Wiele światów już zniknęło w wyniku tych anomalii czasowych. Teraz rozpoczyna się nowa bitwa – ta, która zadecyduje o losie samej rzeczywistości. W sercu tej opowieści znajduje się Opuszczony Świat – tajemnicza kraina ukształtowana przez utrzymujące się emocje i namiętności utraconych światów.
Wykuty z niezliczonych zapadniętych osi czasu, Opuszczony Świat jest czymś zupełnie innym niż to, co gracze widzieli dotychczas. W jego centrum leży potężne, wirujące skupisko emocji, które nieustannie przyciąga fragmenty z różnych czasów i przestrzeni. Zjawisko to przestało być kontrolowane i teraz grozi przedostaniem się do prawdziwego świata. Eksploracja tego środowiska niesie ze sobą zarówno niebezpieczeństwa, jak i odkrycia, gdy gracze odsłaniają pozostałości zapomnianych historii.
GramTV przedstawia:
Data premiery Code Vein 2: Mask of Idris pozostaje na ten moment nieznana. Wiadomo jednak, że wraz z nią do podstawowej gry trafi darmowa aktualizacja o numerze 2.0.0, która ma dodać nie tylko nową zawartość, ale i nowe sposoby eksploracji podczas endgame’u. Więcej informacji mamy otrzymać wkrótce. Przypomnijmy, że w naszej styczniowej recenzji Code Vein 2 otrzymało ocenę 7 na 10.
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