Nowe potwory, obszary i ranga mistrzowska. Capcom odsłania dodatek do Monster Hunter: Wilds

Teraz do tematu wrócono na Capcom Spotlight. Nie omieszkano jednak ponownie poinformować nas, że mamy do czynienia z ogromnym rozszerzeniem.

Monster Hunter: Wilds w 2027 roku urośnie o nowy obszar i potwory

Dodatek do wydanego na początku 2025 roku Monster Hunter: Wilds wydaje się być naturalną koleją rzeczy. Wszak poprzednie odsłony cyklu polegającego na polowaniu na potwory (jak można się domyślić po jego nazwie) również takie dodatki otrzymywały. Tak czy inaczej, jakbyście przeoczyli wcześniejsze zapewnienia, Monster Hunter: Wilds – Ascendance ma być naprawdę potężnie ogromne.