Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe potwory, obszary i ranga mistrzowska. Capcom odsłania dodatek do Monster Hunter: Wilds

Maciej Petryszyn
2026/06/26 00:38
0
0

Na Summer Game Fest 2026 zapowiedziano, iż Monster Hunter: Wilds otrzyma dodatek. Potężny dodatek.

Teraz do tematu wrócono na Capcom Spotlight. Nie omieszkano jednak ponownie poinformować nas, że mamy do czynienia z ogromnym rozszerzeniem.

Monster Hunter: Wilds – Ascendance
Monster Hunter: Wilds – Ascendance

Monster Hunter: Wilds w 2027 roku urośnie o nowy obszar i potwory

Dodatek do wydanego na początku 2025 roku Monster Hunter: Wilds wydaje się być naturalną koleją rzeczy. Wszak poprzednie odsłony cyklu polegającego na polowaniu na potwory (jak można się domyślić po jego nazwie) również takie dodatki otrzymywały. Tak czy inaczej, jakbyście przeoczyli wcześniejsze zapewnienia, Monster Hunter: Wilds – Ascendance ma być naprawdę potężnie ogromne.

GramTV przedstawia:

A już na poważnie – zgodnie z zapowiedziami Capcomu Ascendance będzie kontynuować fabułę, którą znamy z podstawowej wersji gry. Dzięki temu poznamy nowe obszary, na których czekać będą na nas nowe potwory. Nowe mają być też akcje łowcy oraz, co chyba najciekawsze, zadania rangi mistrzowskiej. Twórcy zapewniają jednak, że dobrze bawić się będą zarówno nowicjusze, jak i weterani. A już wkrótce mamy otrzymać więcej szczegółów oraz datę premiery. Na razie wiemy tylko, że DLC wyjdzie w 2027 roku.

Tagi:

News
DLC
Capcom
dodatek
Monster Hunter
Monster Hunter Wilds
Capcom Spotlight
Monster Hunter Wilds: Ascendance
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112