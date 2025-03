Co zobaczymy w sezonie 3 Call of Duty? Twórcy podzielili się szczegółami

Wczoraj informowaliśmy o powrocie jednej z najbardziej lubianych map do Call of Duty Black Ops 6. Jakiś czas wcześniej deweloperzy zdecydowali się na prezentacji mapy Verdansk, która również po jakimś czasie nieobecności powróci do Call of Duty Warzone. Właśnie poznaliśmy całą zawartość trzeciego sezonu mającego pojawić się już za kilka dni.

Call of Duty - opis zmian w ramach trzeciego sezonu

W ramach trzeciego sezonu gracze Call of Duty Black Ops 6 otrzymują pięć nowych map oraz nowego wariantu. Barrage to arena przeznaczona do rozgrywki 6 na 6 bazowana na Wietnamie z 1968 roku. Nomad będzie mapą Strike 6 na 6 lub 2 na 2, gdzie gracze będą walczyć w ruinach ufortyfikowanej osady. Dodatkowo, pojawi się wspomniany już wcześniej powracający po wielu latach nieobecności Firing Range.