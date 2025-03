Call of Duty Black Ops 6 z powrotem uwielbianej przez fanów mapy. Nowe informacje na temat sezonu 3

Już niedługo, a dokładnie 2 kwietnia, rozpocznie się trzeci sezon w Call of Duty. Stanie się to z opóźnieniem, o którym informowaliśmy jakiś czas temu. W ramach wydarzenia otrzymamy sporo nowości - ma to być jeden z największych update’ów w historii serii. Wyróżniającym się elementem jest wyczekiwany powrót jednej z map.

Call of Duty Black Ops 6 - zapowiedź ponownego pojawienia się mapy

Treyarch ujawnił na Twitterze/X, że mapa Firing Range powróci do Call of Duty Black Ops 6 przy okazji rozpoczęcia trzeciego sezonu. Nie jest to jedyny podobny dodatek do serii - w Call of Duty Warzone mamy ponownie zobaczyć mapę Verdansk, która nie była dostępna od 2021 roku. Mimo wszystko, to na mapie z Black Ops 6 skupiono się w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych.

