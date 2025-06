Co za oferta Xbox Game Pass! Aż 4 gry na premierę w usłudze Microsoftu

Microsoft zaprezentował ofertę na najbliższe dwa tygodnie w Xbox Game Pass. Posiadacze abonamentu będą mogli liczyć na aż dziewięć tytułów, w tym cztery premiery. Już w najbliższy wtorek w bibliotece usługi zadebiutuje Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition, a to dopiero przedsmak tego, co czeka nas w pozostałych dniach.

Zaledwie trzy dni później w Xbox Game Pass zagramy premierowo w oczekiwane science fiction The Alters. Z kolei na 17 czerwca wyznaczono premierę wieloosobowej strzelanki FBC: Firebreak od Remedy, a także Lost in Random: The Eternal Die.