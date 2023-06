Co z trzecim sezonem The Last of Us? „Nie ma gwarancji, że powstanie”

Radosław Krajewski 0 0

Twórcy nie planują zmieścić całej historii z drugiej części gry w kolejnym sezonie The Last of Us, ale HBO nie jest pewne, czy da zielone światło dla trzeciego sezonu.

Prace nad drugim sezonem The Last of Us już trwały, ale przerwał je strajk scenarzystów. Skrypty do nowych odcinków nie są jeszcze gotowe, a to uniemożliwiło przeprowadzenie castingów do nowych ról. Tym samym dyrektorka filmów i seriali dramatycznych HBO, Francesca Orsi, przyznała, że na drugi sezon The Last of Us możemy poczekać nawet kilka lat. Przez duże opóźnienia, nie wiadomo, czy trzeci sezon w ogóle kiedykolwiek powstanie. Orsi w rozmowie z Deadline powiedziała, że wraz z showrunnerami Craigiem Mazinem i Neilem Druckmannem zastanawiają się „gdzie zakończą serial”.

Trzeci sezon The Last of Us nie jest pewny Twórcy już wcześniej zapowiedzieli, że kolejny sezon nie wystarczy, aby opowiedzieć całą historię z The Last of Us: Part II. Będzie więc potrzebny trzeci sezon, który niestety nie wiadomo, czy powstanie. Myślę, że Craig i Neil wciąż zastanawiają się, gdzie zakończą historię. Słyszeliśmy, że jest pomysł na 3 sezon serialu, ale w tym momencie zajmujemy się po jednym sezonie na raz. W tym momencie nie ma gwarancji, że będziemy mieli sezon 3, ale wiem, że obaj mają wizję na kolejne odcinki. Czy to nadaje się do robienia więcej sezonów, jeszcze nie wiem.

GramTV przedstawia: