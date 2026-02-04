Co z The Outer Worlds 3? Znamy plany Obsidiana

Rok 2025 był dla Obsidian Entertainment bardzo pracowity. Z drugiej strony nie wszystkie projekty osiągnęły oczekiwany poziom.
Co więc dalej? Właśnie poznaliśmy plany studia na przyszłość i wiemy już, że nie wszystkie serie będą kontynuowane.
Czy zobaczymy The Outer Worlds 3?
Przede wszystkim wygląda na to, że nie mamy co czekać na The Outer Worlds 3. Wydana niedawno druga część powstawała przez 6 lat, ale finalnie nie podbiła serc graczy i według plotek sprzedała się fatalnie. Już w momencie publikacji tych informacji przyszłość TOW3 wydawał się zagrożona. Teraz zaś Feargus Urquhart, CEO Obsidianu, w rozmowie z Bloombergiem potwierdził, iż planów co do kolejnej odsłony nie ma.
Zamiast tego firma ma inny plan. Jak wspomnieliśmy, miniony rok był dla Obsidianu niezwykle pracowity. Poza The Outer Worlds 2 ukazały się również Avowed oraz Grounded 2, ale tylko ten drugi tytuł zaliczył dobry odbiór. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że Avowed i drugie The Outer Worlds powstawały równolegle, co dla tak małego studia z pewnością nie było sytuacją optymalną.
GramTV przedstawia:
Jakie więc są plany Obsidianu na najbliższe lata? W tekście Bloomberga przeczytamy:
To praca nad dużymi i małymi projektami – całkowicie nowymi grami. Oraz dodawanie zawartości The Outer Worlds 2 i Grounded 2 przy jednoczesnym rozłożeniu ich premier w czasie. Studio nie pracuje nad trzecią częścią Outer Worlds, ale zamiast tego planuje w dalszym ciągu tworzyć gry w uniwersum Avowed. Chociaż studio pozostaje dumne z tego, co osiągnęło w 2025 roku, można bezpiecznie przyjąć, że Urquhart i jego zespół liczą, iż Rok Obsidianu nigdy więcej się nie powtórzy.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!