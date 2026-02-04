Co z The Outer Worlds 3? Znamy plany Obsidiana

Rok 2025 był dla Obsidian Entertainment bardzo pracowity. Z drugiej strony nie wszystkie projekty osiągnęły oczekiwany poziom.

Co więc dalej? Właśnie poznaliśmy plany studia na przyszłość i wiemy już, że nie wszystkie serie będą kontynuowane.

Czy zobaczymy The Outer Worlds 3?

Przede wszystkim wygląda na to, że nie mamy co czekać na The Outer Worlds 3. Wydana niedawno druga część powstawała przez 6 lat, ale finalnie nie podbiła serc graczy i według plotek sprzedała się fatalnie. Już w momencie publikacji tych informacji przyszłość TOW3 wydawał się zagrożona. Teraz zaś Feargus Urquhart, CEO Obsidianu, w rozmowie z Bloombergiem potwierdził, iż planów co do kolejnej odsłony nie ma.