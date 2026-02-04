Zaloguj się lub Zarejestruj

Co z The Outer Worlds 3? Znamy plany Obsidiana

Maciej Petryszyn
2026/02/04 18:40
0
0

Rok 2025 był dla Obsidian Entertainment bardzo pracowity. Z drugiej strony nie wszystkie projekty osiągnęły oczekiwany poziom.

Co więc dalej? Właśnie poznaliśmy plany studia na przyszłość i wiemy już, że nie wszystkie serie będą kontynuowane.

The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2

Czy zobaczymy The Outer Worlds 3?

Przede wszystkim wygląda na to, że nie mamy co czekać na The Outer Worlds 3. Wydana niedawno druga część powstawała przez 6 lat, ale finalnie nie podbiła serc graczy i według plotek sprzedała się fatalnie. Już w momencie publikacji tych informacji przyszłość TOW3 wydawał się zagrożona. Teraz zaś Feargus Urquhart, CEO Obsidianu, w rozmowie z Bloombergiem potwierdził, iż planów co do kolejnej odsłony nie ma.

Zamiast tego firma ma inny plan. Jak wspomnieliśmy, miniony rok był dla Obsidianu niezwykle pracowity. Poza The Outer Worlds 2 ukazały się również Avowed oraz Grounded 2, ale tylko ten drugi tytuł zaliczył dobry odbiór. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że Avowed i drugie The Outer Worlds powstawały równolegle, co dla tak małego studia z pewnością nie było sytuacją optymalną.

GramTV przedstawia:

Jakie więc są plany Obsidianu na najbliższe lata? W tekście Bloomberga przeczytamy:

To praca nad dużymi i małymi projektami – całkowicie nowymi grami. Oraz dodawanie zawartości The Outer Worlds 2 i Grounded 2 przy jednoczesnym rozłożeniu ich premier w czasie. Studio nie pracuje nad trzecią częścią Outer Worlds, ale zamiast tego planuje w dalszym ciągu tworzyć gry w uniwersum Avowed. Chociaż studio pozostaje dumne z tego, co osiągnęło w 2025 roku, można bezpiecznie przyjąć, że Urquhart i jego zespół liczą, iż Rok Obsidianu nigdy więcej się nie powtórzy.

O ile The Outer Worlds 2 dostało na Gram.pl ocenę 8,0, tak w przypadku Avowed wystawliśmy jedynie 6,5. Odmiennym przypadkiem jest tutaj Grounded 2, które co prawda ukazało się w lipcu ubiegłego roku, ale jedynie we wczesnym dostępie. Data premiery pełnego wydania jest zaś na ten moment nieznana.

Źródło:https://insider-gaming.com/obsidian-have-no-plans-for-the-outer-worlds-3/

Tagi:

News
Obsidian Entertainment
Obsidian
Feargus Urquhart
plany
The Outer Worlds
Avowed
The Outer Worlds 2
Bloomberg
plany wydawnicze
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112