Assassin’s Creed Shadows może wpłynąć na przyszłość serii i poruszanie się postaci

Mikołaj Ciesielski
2025/12/30 11:45
Fizyczne cechy bohaterów przyszłych odsłon serii Assassin’s Creed mają mieć większe znaczenie dla rozgrywki.

Dwa tygodnie temu Assassin’s Creed Shadows otrzymało dużą aktualizację, która wprowadziła kilka nowości. Tymczasem jeden z twórców wspomnianej produkcji podzielił się ciekawą informacją. Zgodnie ze słowami dewelopera najnowsza odsłona Assassin’s Creed może wpłynąć na przyszłość serii i poruszanie się postaci.

Assassin’s Creed Shadows
Assassin’s Creed Shadows

Bohaterowie przyszłych odsłon serii Assassin’s Creed będą poruszać się w unikalny sposób?

Simon Lemay-Comtois – zastępca dyrektora gry – w rozmowie z redakcją GamesRadar wspomniał o różnicach w sposobie poruszania się głównych bohaterów Assassin’s Creed Shadows. Deweloper uważa, że Ubisoft w przyszłości będzie bardziej zwracać uwagę na cechy fizyczne postaci. Oznacza to, że protagoniści kolejnych odsłon serii Assassin’s Creed – podobnie jak Yasuke i Naoe – być może również będą mogli pochwalić się unikalnym sposobem poruszania się.

[Yasuke i Naoe – dop. red.] mają bardzo różne cechy fizyczne, które widoczne są w ich sposobie poruszania się. Myślę, że każdy przyszły asasyn, w którego się wcielimy, jeśli np. będzie mężczyzną i będzie nieco większy, to może i powinno mieć to niewielki wpływ na to, jak jego cechy fizyczne przekładają się na świat – stwierdził deweloper.

Na koniec przypomnijmy, że Assassin’s Creed Shadows zadebiutowało na rynku 20 marca 2025 roku. Obecnie gra dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zainteresowanych zachęcamy również do lektury: Recenzja Assassin's Creed Shadows – wychodząc z cienia…

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/assassin-s-creed/assassins-creed-shadows-yasuke-and-naoe-could-influence-how-future-protagonists-move-all-these-things-can-and-should-affect-a-little-bit-of-how-their-physicality-translates/

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

