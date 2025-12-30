Assassin’s Creed Shadows może wpłynąć na przyszłość serii i poruszanie się postaci

Dwa tygodnie temu Assassin’s Creed Shadows otrzymało dużą aktualizację, która wprowadziła kilka nowości. Tymczasem jeden z twórców wspomnianej produkcji podzielił się ciekawą informacją. Zgodnie ze słowami dewelopera najnowsza odsłona Assassin’s Creed może wpłynąć na przyszłość serii i poruszanie się postaci.

Bohaterowie przyszłych odsłon serii Assassin’s Creed będą poruszać się w unikalny sposób?

Simon Lemay-Comtois – zastępca dyrektora gry – w rozmowie z redakcją GamesRadar wspomniał o różnicach w sposobie poruszania się głównych bohaterów Assassin’s Creed Shadows. Deweloper uważa, że Ubisoft w przyszłości będzie bardziej zwracać uwagę na cechy fizyczne postaci. Oznacza to, że protagoniści kolejnych odsłon serii Assassin’s Creed – podobnie jak Yasuke i Naoe – być może również będą mogli pochwalić się unikalnym sposobem poruszania się.