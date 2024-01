Co z castingiem do serialowego Harry’ego Pottera? Producentka potwierdza trudne wyzwanie, aby znaleźć nowe gwiazdy

Najpierw twórcy chcą znaleźć odpowiednie osoby do napisania historii.

Dla Warner Bros. Discovery i platformy Max serial Harry Potter to priorytetowy projekt, który ma być rozwijany przez około dziesięć lat. Z powodu ubiegłorocznego strajku scenarzystów i aktorów prace nad serialem zostały opóźnione. Dopiero od niedawna producenci, w tym Channing Dungey, dyrektorka generalna Warner Bros. Television Studios, mogli rozpocząć poszukiwania pisarzy do pokoju scenarzystów. Dlatego nikt jeszcze na myśli o rozpoczęciu castingu do głównych ról.

Harry Potter – castingi do serialu będą wymagające

Dungey przyznała, że wbrew niedawnym plotkom castingi do Harry’ego Pottera jeszcze się nie rozpoczęły. W pierwszej kolejności chcą znaleźć odpowiedniego twórcę, który pokieruje tą produkcją, a następnie scenarzystów.