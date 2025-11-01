„Co to kur** ma być?”. Twórca Deus Ex ostro krytykuje kontrowersyjną oprawę graficzną remastera

Deweloper oryginalnego Deus Exa postanowił skomentować grafikę w nadchodzącym remasterze gry.

Zapowiedź Deus Ex Remastered, czyli odświeżonej wersji kultowego RPG-a z 2000 roku, która miała miejsce podczas ostatniego State of Play, od razu wywołała ogromne emocje wśród graczy. Chociaż gra zmierza na obecne platformy i zaoferuje ulepszoną oprawę graficzną, wiele osób, w tym jeden z twórców oryginału, uważa, że coś poszło bardzo nie tak. Deus Ex Remastered – Jerry O’Flaherty krytykuje remaster gry Podczas rozmowy z redakcją FRVR, Jerry O’Flaherty, jeden z oryginalnych dyrektorów artystycznych Deus Ex, po raz pierwszy zobaczył zwiastun remastera i nie krył swojego rozczarowania.

Co to, kur***, ma być? Nie, to nie powinno w ogóle powstać. Przepraszam wszystkich, którzy byli zaangażowani w ten projekt. O rany… nie. Jeśli już to robicie, to okej, czemu nie? Ale czemu ja to oceniam? – powiedział z wyraźnym zakłopotaniem. Zdaniem O’Flaherty’ego, gra z czasów, kiedy fotorealizm nie był jeszcze osiągalny, wymagała od grafików sprytu, wyobraźni i umiejętnego wykorzystania ograniczonych zasobów. To właśnie kreatywność definiowała styl oryginalnego Deus Ex, a nie maksymalne odwzorowanie rzeczywistości. Zawsze wspominam o nosie. Malujesz nos, dodajesz małą białą plamkę i nagle wygląda, jakby miał odbicie światła. Po prostu to czujesz. I nagle wygląda realistycznie. A teraz, kiedy mamy do czynienia z hiperrealistycznym renderowaniem postaci, ono robi wszystko za ciebie. Ale nie chodzi o efektywność, tylko o rzeczywistość. A ta nie zawsze jest tym, czego potrzebujesz. Czasem lepszy jest ten drobny akcent, delikatne przesunięcie akcentów. Dlatego w Hollywood używają tak wielu świateł. Dlatego symulują światło słoneczne. Chcą, żeby wszystko wyglądało dokładnie tak, jak sobie wyobrażają.

W rozmowie artysta podkreślił również, jak wyjątkowym projektem był pierwotny Deus Ex. Według niego to jedna z tych produkcji, w której „wszystko się zgrało”, a odpowiedni ludzie spotkali się w odpowiednim czasie. To była jedna z tych rzadkich sytuacji, kiedy idealny zespół spotyka się przy jednym projekcie. Z perspektywy O’Flaherty’ego, remaster jak najbardziej był potrzebny, ale tylko po to, by poprawić kompatybilność i zoptymalizować działanie na współczesnym sprzęcie. Styl graficzny, klimat i oświetlenie oryginału nadal się bronią, a ich zmiana może zniszczyć to, co uczyniło tę produkcję wyjątkową. Premiera Deus Ex Remastered zaplanowana jest na 5 lutego 2026 roku. Gra zadebiutuje na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz PC.

