Wyprzedaż THQ Nordic na Steam. Gry na PC do 90% taniej

Patrycja Pietrowska
2026/01/29 16:30
Kolejne promocje na Steamie.

Na platformie Steam trwa właśnie kolejna wyprzedaż gier na PC. Tym razem organizatorem wydarzenia jest THQ Nordic. W ramach promocji możemy zaoszczędzić nawet 90% na wybranych tytułach.

Wyprzedaż gier na Steamie. Promocje od THQ Nordic

Na platformie Steam wystartowała kolejna promocja gier na PC, przygotowana przez THQ Nordic. W ramach akcji rabaty na wybrane produkcje sięgają nawet 90%. Poniżej przedstawiamy część oferty:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

Tagi:

Steam
THQ
promocja
oferta
THQ Nordic
wyprzedaż
promocje
okazja
wyprzedaż gier
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

