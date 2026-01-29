Wyprzedaż THQ Nordic na Steam. Gry na PC do 90% taniej

Na platformie Steam trwa właśnie kolejna wyprzedaż gier na PC. Tym razem organizatorem wydarzenia jest THQ Nordic. W ramach promocji możemy zaoszczędzić nawet 90% na wybranych tytułach.
Wyprzedaż gier na Steamie. Promocje od THQ Nordic
Na platformie Steam wystartowała kolejna promocja gier na PC, przygotowana przez THQ Nordic. W ramach akcji rabaty na wybrane produkcje sięgają nawet 90%. Poniżej przedstawiamy część oferty:
- SpongeBob Kanciastoporty: Tytani toni – 113,89 zł (zamiast 169,99 zł)
- Titan Quest II – 115,99 zł (zamiast 144,99 zł)
- Wreckfest 2 – 111,19 zł (zamiast 138,99 zł)
- Disney Epic Mickey: Rebrushed – 82,49 zł (zamiast 164,99 zł)
- Wreckreation – 127,49 zł (zamiast 169,99 zł)
- Sacred 2 Remaster – 67,99 zł (zamiast 84,99 zł)
- Way of the Hunter – 13,39 zł (zamiast 133,99 zł)
- Jagged Alliance 3 – 62,54 zł (zamiast 208,49 zł)
- Alone in the Dark – 67,99 zł (zamiast 169,99 zł)
- Last Train Home – 73,99 zł (zamiast 184,99 zł)
- BIOMUTANT – 42,49 zł (zamiast 169,99 zł)
- Darksiders III – 42,49 zł (zamiast 169,99 zł)
- Darksiders Genesis – 32,49 zł (zamiast 129,99 zł)
- Expeditions: Rome – 18,99 zł (zamiast 189,99 zł)
- Road 96 – 21,24 zł (zamiast 84,96 zł)
- ELEX – 31,24 zł (zamiast 124,99 zł)
- Destroy All Humans! – 31,24 zł (zamiast 124,99 zł)
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.
