Co Keanu Reeves robi na planie Johna Wicka? Aktor odniósł się do swych efektownych wyczynów

Nowy dokument Jeffreya Doe ukazuje kulisy powstawania kultowej sagi, skupiając się na latach pracy, fizycznym wysiłku i precyzji realizacyjnej. Reeves zaznaczył, że choć sam bierze udział w wielu scenach akcji, prawdziwe kaskaderskie wyczyny należą do specjalistów. Reeves w ten sposób podkreśla, że on zajmuje się aktorstwem.

Nadchodząca premiera filmu Ballerina ma dowieść , że John Wick jest wciąż silnie oddziałującą marką. Ale opowiada o tym także film dokumentalny. Podczas specjalnego pokazu dokumentu Wick Is Pain w Santa Monica Keanu Reeves i reżyser Chad Stahelski wrócili wspomnieniami do początków serii John Wick, która z niezależnego filmu przekształciła się w wartą miliardy dolarów franczyzę.

Naprawdę uwielbiam móc robić tyle, ile mogę, ale nie robię wyczynów kaskaderskich. Kaskaderzy robią wyczyny kaskaderskie.(...) Tak czy inaczej, nie robię wyczynów kaskaderskich, robię akcje.

Stahelski dodał, że tytuł dokumentu nie jest przypadkowy: „Wick to ból”, co odnosi się do fizycznych i emocjonalnych wyzwań towarzyszących realizacji filmów. Reeves wspomniał też swój powrót do roli w nadchodzącym spin-offie Ballerina z Aną de Armas, zapowiadając film jako zgodny z duchem serii, ale z nowymi postaciami i wątkami.