Download Festival 2026 będzie petardą! Linkin Park, Limp Bizkit, Guns N’ Roses i wiele innych gwiazd

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/04 20:30
Przyszłoroczny Download Festival zapowiada się naprawdę ekscytująco. Zapowiedziano świetnych Headlinerów w postaci Linkin Park, Limp Bizkit i Guns N’ Roses.

Organizatorzy Download Festival ogłosili pierwsze gwiazdy przyszłorocznej edycji. W roli headlinerów na scenie Donington Park pojawią się Limp Bizkit, Guns N’ Roses oraz Linkin Park, ale znanych gwiazd jest znacznie więcej, w tym nawet polski akcent!

Linkin Park
Linkin Park

Zapowiedziano artystów, którzy wystąpią na Download Festival

Impreza odbędzie się w dniach 10-14 czerwca 2026 roku, a dla wszystkich trzech wyżej wymienionych zespołów będzie to jedyny występ w Wielkiej Brytanii w przyszłym roku. Headlinerzy Download Festival 2026 wystąpią w takiej kolejności:

  • Piątek, Limp Bizkit – po raz pierwszy w historii jako główna gwiazda festiwalu
  • Sobota, Guns N’ Roses – powrót do Donington po ośmiu latach (ostatni raz w 2018)
  • Niedziela, Linkin Park – zamkną weekend swoim piątym headlinerskim występem

Reszta zapowiedzianych artystów robi równie ogromne wrażenie. Na scenie pojawią się między innymi:

  • Bad Omens
  • BABYMETAL
  • Cypress Hill
  • Architects
  • Trivium
  • Electric Callboy
  • Halestorm
  • Black Veil Brides
  • The Pretty Reckless
  • Ice Nine Kills
  • Pendulum
  • Behemoth
  • The All-American Rejects
  • Static-X
  • Blood Incantation
  • Cavalera
  • Feeder
  • Drowning Pool
  • Social Distortion
  • Hollywood Undead
  • Tom Morello (Rage Against The Machine)
  • Bush i Ash
  • Dogstar (zespół Keanu Reevesa)

W 2024 roku na scenie wystąpili m.in. Green Day, Sleep Token i Korn, a także Steel Panther, Sex Pistols feat. Frank Carter, McFly i Within Temptation. Publiczność zaskoczył nawet występ Vengaboys, którzy rozkręcili imprezę hitami z lat 90., takimi jak “We’re Going To Ibiza!” czy “Boom, Boom, Boom, Boom!”.

Bilety na Download Festival 2026 są już w sprzedaży. Dostępne są różne opcje campingowe i plany ratalne. Jeśli zatem zamierzacie się wybrać na wyspy w przyszłym roku to mocno zalecam kilka dni wolnego z uwzględnieniem właśnie czerwcowego Download Festival.

Źródło:https://www.music-news.com/news/UK/185257/Download-Festival-lineup-revealed-with-Limp-Bizkit-and-more-as-headliners

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

O nas

Zespół Gram

Kontakt

Pomoc

Na skróty

HOT News
Zakupy
