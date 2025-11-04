Download Festival 2026 będzie petardą! Linkin Park, Limp Bizkit, Guns N’ Roses i wiele innych gwiazd

Przyszłoroczny Download Festival zapowiada się naprawdę ekscytująco. Zapowiedziano świetnych Headlinerów w postaci Linkin Park, Limp Bizkit i Guns N’ Roses.
Organizatorzy Download Festival ogłosili pierwsze gwiazdy przyszłorocznej edycji. W roli headlinerów na scenie Donington Park pojawią się Limp Bizkit, Guns N’ Roses oraz Linkin Park, ale znanych gwiazd jest znacznie więcej, w tym nawet polski akcent!
Zapowiedziano artystów, którzy wystąpią na Download Festival
Impreza odbędzie się w dniach 10-14 czerwca 2026 roku, a dla wszystkich trzech wyżej wymienionych zespołów będzie to jedyny występ w Wielkiej Brytanii w przyszłym roku. Headlinerzy Download Festival 2026 wystąpią w takiej kolejności:
Piątek, Limp Bizkit – po raz pierwszy w historii jako główna gwiazda festiwalu
Sobota, Guns N’ Roses – powrót do Donington po ośmiu latach (ostatni raz w 2018)
Niedziela, Linkin Park – zamkną weekend swoim piątym headlinerskim występem
Reszta zapowiedzianych artystów robi równie ogromne wrażenie. Na scenie pojawią się między innymi:
Bad Omens
BABYMETAL
Cypress Hill
Architects
Trivium
Electric Callboy
Halestorm
Black Veil Brides
The Pretty Reckless
Ice Nine Kills
Pendulum
Behemoth
The All-American Rejects
Static-X
Blood Incantation
Cavalera
Feeder
Drowning Pool
Social Distortion
Hollywood Undead
Tom Morello (Rage Against The Machine)
Bush i Ash
Dogstar (zespół Keanu Reevesa)
W 2024 roku na scenie wystąpili m.in. Green Day, Sleep Token i Korn, a także Steel Panther, Sex Pistols feat. Frank Carter, McFly i Within Temptation. Publiczność zaskoczył nawet występ Vengaboys, którzy rozkręcili imprezę hitami z lat 90., takimi jak “We’re Going To Ibiza!” czy “Boom, Boom, Boom, Boom!”.
Bilety na Download Festival 2026 są już w sprzedaży. Dostępne są różne opcje campingowe i plany ratalne. Jeśli zatem zamierzacie się wybrać na wyspy w przyszłym roku to mocno zalecam kilka dni wolnego z uwzględnieniem właśnie czerwcowego Download Festival.
