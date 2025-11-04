Download Festival 2026 będzie petardą! Linkin Park, Limp Bizkit, Guns N’ Roses i wiele innych gwiazd

Organizatorzy Download Festival ogłosili pierwsze gwiazdy przyszłorocznej edycji. W roli headlinerów na scenie Donington Park pojawią się Limp Bizkit, Guns N’ Roses oraz Linkin Park, ale znanych gwiazd jest znacznie więcej, w tym nawet polski akcent!

Zapowiedziano artystów, którzy wystąpią na Download Festival

Impreza odbędzie się w dniach 10-14 czerwca 2026 roku, a dla wszystkich trzech wyżej wymienionych zespołów będzie to jedyny występ w Wielkiej Brytanii w przyszłym roku. Headlinerzy Download Festival 2026 wystąpią w takiej kolejności: