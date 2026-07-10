DC właśnie wywróciło genezę Batmana do góry nogami. Jeden zwrot akcji zmienia wszystko

Jak zauważa ComicBook.com , w uniwersum Absolute geneza Batmana wygląda inaczej niż w klasycznym kanonie. Bruce Wayne nie jest miliarderem, lecz inżynierem z robotniczej rodziny. Jego ojciec miał zginąć podczas strzelaniny w zoo, co popchnęło Bruce'a do rozpoczęcia własnej krucjaty przeciwko przestępczości. W poprzednich zeszytach ujawniono już, że tragedia została zaplanowana przez Jokera i Stracha na Wróble. Ich celem było ukształtowanie Bruce'a na Batmana i uczynienie z niego elementu własnej, okrutnej gry.

Seria Absolute Batman od początku zapowiadała zupełnie nowe spojrzenie na jednego z najpopularniejszych superbohaterów DC. Alternatywne uniwersum pozwoliło twórcom swobodniej eksperymentować z historią Bruce'a Wayne'a. Najnowszy zeszyt poszedł jednak o krok dalej. Absolute Batman #22 zawiera zwrot akcji, który całkowicie zmienia motywację bohatera i podważa wszystko, w co wierzył przez całe życie.

Najnowszy numer idzie jednak znacznie dalej. Batman trafia na cmentarz i odwiedza grób ojca. W tym samym czasie Strach na Wróble nawiązuje z nim połączenie wideo, pokazując wyniszczonego, skute kajdanami starszego mężczyznę. Ma nim być... Thomas Wayne. Nie dowierzając temu, co widzi, Bruce rozkopuje grób ojca. Trumna okazuje się pusta.

Jeśli wydarzenia przedstawione w komiksie okażą się prawdziwe, oznacza to, że Thomas Wayne nigdy nie zginął. Zamiast tego przez dziesięciolecia miał być więziony i torturowany przez Jokera oraz Stracha na Wróble. To oznaczałoby, że cała historia, która ukształtowała Batmana, od początku opierała się na kłamstwie.

Twórcy pozostawiają jednak czytelnikom pole do spekulacji. W tym samym zeszycie Harley Quinn ostrzega Bruce'a, że może to być kolejna manipulacja Jokera. Nie można więc wykluczyć, że mężczyzna pokazany podczas rozmowy wideo nie jest Thomasem Wayne'em, lecz kimś innym. Fani już wskazują na możliwość debiutu alternatywnej wersji Clayface'a, słynącego z umiejętności przybierania wyglądu innych osób.

Bez względu na to, która teoria okaże się prawdziwa, jedno nie ulega wątpliwości. Absolute Batman #22 właśnie zafundował jedną z największych zmian w historii genezy Mrocznego Rycerza. Nawet jeśli Thomas Wayne rzeczywiście żyje, Bruce będzie musiał zmierzyć się z człowiekiem złamanym przez dziesięciolecia niewoli. Jeśli natomiast okaże się to kolejną mistyfikacją Jokera, bohater stanie przed jeszcze większym psychicznym wyzwaniem.