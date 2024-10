Co dalej z serialem na podstawie gry God of War?

To zaskakujący ruch, biorąc pod uwagę, że Rafe Judkins jest również showrunnerem Koła czasu na Amazon Prime Video. Jego doświadczenie obejmuje również pisanie scenariuszy do filmu Uncharted, który zdobył popularność w 2022 roku. Ostby i Fergus to znani twórcy, którzy wcześniej pracowali nad The Expanse oraz byli nominowani do Oscara za scenariusz do Ludzkich dzieci. Co nie spodobało się Amazonowi w przygotowanych przez nich scenariuszach? Możemy się tego tylko domyślać.

Najprędzej God of War zadebiutuje w formule serialowej za sprawą udziału Kratosa w serii antologicznej Secret Level, która ma się na Amazon pojawić w tym sezonie świątecznym. Zwiastun serii sugeruje, że główny bohater gier wideo pojawi się w jednym z odcinków. Bardzo możliwe, że szybciej od pełnego filmu lub serialu na podstawie gry, otrzymamy nową grę God of War.