Prace nad nowym God of War już trwają? Santa Monica Studio szuka pracowników

Nowe oferty pracy sugerują, że Santa Monica Studio może szykować kolejną odsłonę God of War.

Santa Monica Studio w lutym poszukiwała deweloperów do pracy przy „nowym, niezapowiedzianym” RPG akcji . Tymczasem w sieci pojawiły się kolejne ogłoszenia o pracę, które sugerują, że zespół może pracować konkretnie nad kolejną odsłoną God of War. Choć nie pojawił się jeszcze oficjalny komunikat w tej sprawie, twórcy mogą szykować już nowy projekt.

W wymaganiach do pracy na stanowisku projektanta zadań Santa Monica Studio zaznaczyło bowiem, że ważna jest nie tylko „znajomość konkurencyjnych produktów”, ale także „osobiste zrozumienie gier God of War”. Właśnie ten podpunkt może przemawiać za tym, że prace nad nową produkcją z serii mogły się już rozpocząć, a twórcy potrzebują deweloperów ze specjalistyczną wiedzą w zakresie God of War.

Na koniec warto przypomnieć, że już w ubiegłym roku pojawiły się poszlaki sugerujące, że powstaje nowa gra z popularnego cyklu. Wówczas w ogłoszeniu o pracę wspomniano o wymaganej wiedzy na temat God of War (2018) oraz God of War: Ragnarok (2022). Na ten moment pozostaje nam jednak uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na oficjalne wieści ze strony Santa Monica Studio.