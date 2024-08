Secret Level w pierwszym zwiastunie. To niezwykła ekranizacja gier od Amazona i reżysera Deadpoola

Takiej serialowej adaptacji gier jeszcze nie było. Tim Miller, znany z serialu Miłość, śmierć i roboty dla Netflixa oraz pierwszej części Deadpoola zaprezentował podczas gamescom Opening Night Live 2024 swój kolejny niezwykły projekt, czyli Secret Level. Będzie to antologia, w której każdy odcinek będzie dotyczył zupełnie innej gry. Jak ogłosił sam Miller, epizody zaprezentują krótkie historie rozgrywające się w znanych światach gier niezależnych, głośnych hitach AAA, a nawet klasykach. Premiery doczekamy się jeszcze w tym roku.

W pierwszym sezonie Secret Level znajdzie się 15 odcinków, które będą adaptacjami takich gier, jak Armored Core, Crossfire, Exodus, Mega Man, New World: Aeternum, Pac-Man, Sifu, The Outer Worlds, God of War, Unreal Tournament oraz Warhammer 40,000. Pełną listę ekranizowanych gier znajdziecie poniżej.

Secret Level – tytuły adaptowanych gier

Armored Core

Concord

Crossfire

Dungeons & Dragons

Exodus

Honor of Kings

Mega Man

New World: Aeternum

PAC-MAN

Różne gry PlayStation Studios (w tym God of War)

Sifu

Spelunky

The Outer Worlds

Unreal Tournament

Warhammer 40,000