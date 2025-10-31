Dying Light: The Beast i Stay Human idealne na Halloween. Upiorny event i brutalne finishery

Fani Dying Light: The Beast mogą czuć się gotowi na Halloween. Wspomniana produkcja oraz Dying Light 2: Stay Human otrzymały bowiem upiorną zawartość. Najnowsze aktualizacje mają wprowadzić graczy w mroczny, halloweenowy klimat, skupiając się przede wszystkim na intensywnym eliminowaniu zombie.

Aktualizacja Dying Light: The Beast z nowymi finisherami

W Dying Light 2: Stay Human ruszyło ograniczone czasowo wydarzenie nazwane Halloween Showdown, które potrwa do 20 listopada. W jego ramach wprowadzono cotygodniowe eventy, podczas których dwie frakcje tematyczne rywalizują o zwycięstwo i unikalne nagrody. Miasto Villedor zostało udekorowane w halloweenowym stylu. Do gry powracają również tematyczni przeciwnicy – Dyniowe Przemieńce, Zjawowiedźmy, Scaregoons, Wirale i Nawiedzone Gryzonie. W grze pojawiły się halloweenowe mapy, które stworzyli sami gracze, takie jak Atomborne – Nightmare Hunter oraz The Sweetening Hour.