Zaloguj się lub Zarejestruj

Dying Light: The Beast i Stay Human idealne na Halloween. Upiorny event i brutalne finishery

Patrycja Pietrowska
2025/10/31 07:30
0
0

Halloween Showdown w Dying Light 2 i update The Beast z nowymi finisherami.

Fani Dying Light: The Beast mogą czuć się gotowi na Halloween. Wspomniana produkcja oraz Dying Light 2: Stay Human otrzymały bowiem upiorną zawartość. Najnowsze aktualizacje mają wprowadzić graczy w mroczny, halloweenowy klimat, skupiając się przede wszystkim na intensywnym eliminowaniu zombie.

Dying Light
Dying Light

Aktualizacja Dying Light: The Beast z nowymi finisherami

W Dying Light 2: Stay Human ruszyło ograniczone czasowo wydarzenie nazwane Halloween Showdown, które potrwa do 20 listopada. W jego ramach wprowadzono cotygodniowe eventy, podczas których dwie frakcje tematyczne rywalizują o zwycięstwo i unikalne nagrody. Miasto Villedor zostało udekorowane w halloweenowym stylu. Do gry powracają również tematyczni przeciwnicy – Dyniowe Przemieńce, Zjawowiedźmy, Scaregoons, Wirale i Nawiedzone Gryzonie. W grze pojawiły się halloweenowe mapy, które stworzyli sami gracze, takie jak Atomborne – Nightmare Hunter oraz The Sweetening Hour.

Równocześnie z wydarzeniem w Dying Light 2 została udostępniona najnowsza aktualizacja do Dying Light: The Beast, wprowadzająca szereg nowości oraz usprawnienia techniczne. Jedną z najważniejszych zmian są nowe warianty zachowania ludzkich przeciwników. Wrogowie walczący bronią białą od teraz będą w stanie rozpoznać sytuację, gdy celuje się w nich z broni palnej i mogą zdecydować się na poddanie się, zamiast angażować się w walkę na śmierć i życie.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja przynosi także zdecydowane zwiększenie brutalności starć, dodając aż dziewięć nowych finisherów. Te brutalne animacje wykorzystują różne typy uzbrojenia, w tym lekkie, jednoręczne ostrza, długie bronie obuchowe i sieczne, dwuręczne bronie obuchowe i sieczne, noże, a także kastety.

Wraz z wprowadzeniem update’u rozpoczyna się również trzeci tydzień wyzwań społecznościowych w ramach trwającego wydarzenia Call of the Beast. Dodatkowo aktualizacja wprowadza liczne usprawnienia techniczne, obejmujące system postępów, wydajność, stabilność, grafikę, interfejs, dźwięk oraz ekonomię w grze.

Dying Light 2: Stay Human
Dying Light 2: Stay Human

Źródło:https://bettergamingagency.prowly.com/432421-techland-wprowadza-nowa-halloweenowa-zawartosc-do-dying-light-szykujcie-sie-na-klimatyczne-nowosci-w-the-beast-i-dying-light-2-stay-human

Tagi:

News
aktualizacja
gra akcji
Techland
zombie
wydarzenie
Halloween
Dying Light 2
Dying Light 2: Stay Human
Dying Light: The Beast
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112