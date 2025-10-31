Dying Light: The Beast i Stay Human idealne na Halloween. Upiorny event i brutalne finishery

Halloween Showdown w Dying Light 2 i update The Beast z nowymi finisherami.
Fani Dying Light: The Beast mogą czuć się gotowi na Halloween. Wspomniana produkcja oraz Dying Light 2: Stay Human otrzymały bowiem upiorną zawartość. Najnowsze aktualizacje mają wprowadzić graczy w mroczny, halloweenowy klimat, skupiając się przede wszystkim na intensywnym eliminowaniu zombie.
Aktualizacja Dying Light: The Beast z nowymi finisherami
W Dying Light 2: Stay Human ruszyło ograniczone czasowo wydarzenie nazwane Halloween Showdown, które potrwa do 20 listopada. W jego ramach wprowadzono cotygodniowe eventy, podczas których dwie frakcje tematyczne rywalizują o zwycięstwo i unikalne nagrody. Miasto Villedor zostało udekorowane w halloweenowym stylu. Do gry powracają również tematyczni przeciwnicy – Dyniowe Przemieńce, Zjawowiedźmy, Scaregoons, Wirale i Nawiedzone Gryzonie. W grze pojawiły się halloweenowe mapy, które stworzyli sami gracze, takie jak Atomborne – Nightmare Hunter oraz The Sweetening Hour.
Równocześnie z wydarzeniem w Dying Light 2 została udostępniona najnowsza aktualizacja do Dying Light: The Beast, wprowadzająca szereg nowości oraz usprawnienia techniczne. Jedną z najważniejszych zmian są nowe warianty zachowania ludzkich przeciwników. Wrogowie walczący bronią białą od teraz będą w stanie rozpoznać sytuację, gdy celuje się w nich z broni palnej i mogą zdecydować się na poddanie się, zamiast angażować się w walkę na śmierć i życie.
Aktualizacja przynosi także zdecydowane zwiększenie brutalności starć, dodając aż dziewięć nowych finisherów. Te brutalne animacje wykorzystują różne typy uzbrojenia, w tym lekkie, jednoręczne ostrza, długie bronie obuchowe i sieczne, dwuręczne bronie obuchowe i sieczne, noże, a także kastety.
Wraz z wprowadzeniem update’u rozpoczyna się również trzeci tydzień wyzwań społecznościowych w ramach trwającego wydarzenia Call of the Beast. Dodatkowo aktualizacja wprowadza liczne usprawnienia techniczne, obejmujące system postępów, wydajność, stabilność, grafikę, interfejs, dźwięk oraz ekonomię w grze.
