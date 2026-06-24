Co dalej z DCU, jeśli Warner Bros. trafi w ręce Paramountu?

Wokół przyszłości filmowego uniwersum DC od miesięcy narastają spekulacje. Wszystko przez przejęcie Warner Bros. przez Paramount.

Przyszłość DC Universe pozostaje jednym z najgorętszych tematów w Hollywood. Wszystko za sprawą trwającego przejęcia Warner Bros. Discovery przez Skydance Media, kierowane przez Davida Ellisona. Wśród fanów od dawna pojawiają się obawy, że taka zmiana mogłaby doprowadzić do zakończenia lub gruntownej przebudowy planów przygotowanych przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. grafika wygenerowana przez AI Czy Paramount zakończy żywot obecnego DCU? Najnowsze wypowiedzi szefów DC Studios sugerują jednak, że przynajmniej na razie nie ma powodów do paniki. Co więcej, David Ellison ma popierać obecny kierunek DC. W rozmowie z The Hollywood Reporter Peter Safran ujawnił, że Ellison spotkał się już z kierownictwem DC Studios i pozytywnie odniósł się do ich planów.

Jest bardzo otwarty na to, co robimy. Jest wielkim fanem, świetnie nam się współpracuje. Daje nam w zasadzie to, czego potrzebujemy – stwierdził Safran.

GramTV przedstawia:

To ważna deklaracja, ponieważ jeszcze niedawno w sieci pojawiały się plotki sugerujące, że nowy właściciel mógłby usunąć Gunna i Safrana ze stanowisk lub całkowicie zmienić kierunek rozwoju DCU. Safran podkreślił również, że część zapowiedzianych produkcji znajduje się na zbyt zaawansowanym etapie realizacji, by można było łatwo zmienić ich los. Dotyczy to między innymi filmu Clayface oraz serialu Lanterns. Jak stwierdził producent, „pociąg już odjechał”, co oznacza, że projekty są kontynuowane zgodnie z dotychczasowym planem. Choć słowa Safrana brzmią uspokajająco, nie oznaczają gwarancji dla całego DCU. Jeśli Skydance ostatecznie przejmie większą kontrolę nad Warner Bros., Ellison będzie mógł w przyszłości podejmować własne decyzje dotyczące kierunku rozwoju marki. Dużo zależy także od wyników finansowych kolejnych produkcji. W najbliższych dniach do kin trafi Supergirl, które będzie bardzo ważnym testem. Później DC Studios będzie liczyć na sukces kolejnych filmów rozwijających nowe uniwersum zapoczątkowane przez Supermana. Na razie wszystko wskazuje jednak na to, że James Gunn i Peter Safran nadal mogą realizować swoją wieloletnią wizję DCU bez większych przeszkód.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









