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17 lat temu Zielona Latarnia otrzymała genialną historię o zombie. To gotowy materiał na film lub serial DC

Jakub Piwoński
2026/07/29 13:30
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DC udowodniło, że motyw żywych trupów może działać również w świecie superbohaterów.

Zombie od dekad należą do najpopularniejszych motywów horroru, ale rzadko sprawdzają się w historiach o superbohaterach. Bohaterowie dysponują zbyt wielką siłą, by bezmyślna horda żywych trupów mogła stanowić dla nich realne zagrożenie. Dokładnie z tym problemem zmierzyło się DC Comics w 2009 roku, publikując Blackest Night – wydarzenie, które dla wielu fanów pozostaje jedną z najlepszych historii o zombie w historii komiksu.

Blackest Night
Blackest Night

W komiksie Zielonej Latarni zombie atakowały nie tylko ciało, ale i psychikę

Jak zauważa ComicBook.com, mimo upływu 17 lat Blackest Night wciąż wydaje się gotowym materiałem na widowiskową adaptację filmową lub serialową. Za scenariusz odpowiadał Geoff Johns, który od kilku lat rozwijał mitologię Zielonych Latarni i tzw. spektrum emocji. Kulminacją tej historii było pojawienie się Czarnych Latarni – armii zmarłych bohaterów i złoczyńców przywróconych do życia przez Nekrona.

Największą siłą Blackest Night było jednak zupełnie inne podejście do motywu zombie. Powracający zmarli nie byli bezmyślnymi potworami. Zachowywali wspomnienia, osobowość i wiedzę o swoich dawnych sojusznikach, wykorzystując je do psychicznego dręczenia żyjących bohaterów. Każde starcie było więc nie tylko widowiskową walką, ale również bolesną konfrontacją z poczuciem winy, stratą i traumą.

GramTV przedstawia:

Komiks przyniósł również jeden z najbardziej pamiętnych zwrotów akcji w historii DC. Okazało się, że wszystkie wcześniejsze wskrzeszenia bohaterów były częścią planu Nekrona, który przez lata budował własną armię z tych, którzy wracali do życia. Dzięki temu Geoff Johns nadał fabularne uzasadnienie jednemu z najbardziej krytykowanych elementów komiksów superbohaterskich – nieustannemu przywracaniu postaci do życia.

Blackest Night do dziś pozostaje jedną z najlepiej wspominanych historii z Zieloną Latarnią w roli głównej. Widowiskowe starcia, horror, emocjonalny ciężar i rozbudowana mitologia sprawiają, że wielu fanów od lat wskazuje ten komiks jako idealnego kandydata na filmową lub serialową adaptację w nowym uniwersum DC Jamesa Gunna.

Blackest Night
Blackest Night

Źródło:https://comicbook.com/comics/feature/17-years-ago-green-lantern-led-the-perfect-zombie-story-and-it-still-needs-an-adaptation/

Tagi:

Popkultura
zombie
komiks
adaptacja
DC Comics
DC
komiksy
Zielona Latarnia
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
MisticGohan_MODED
Gramowicz
Dzisiaj 13:49

To i DCeased były genialne.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112