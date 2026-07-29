17 lat temu Zielona Latarnia otrzymała genialną historię o zombie. To gotowy materiał na film lub serial DC

Zombie od dekad należą do najpopularniejszych motywów horroru, ale rzadko sprawdzają się w historiach o superbohaterach. Bohaterowie dysponują zbyt wielką siłą, by bezmyślna horda żywych trupów mogła stanowić dla nich realne zagrożenie. Dokładnie z tym problemem zmierzyło się DC Comics w 2009 roku, publikując Blackest Night – wydarzenie, które dla wielu fanów pozostaje jedną z najlepszych historii o zombie w historii komiksu.

W komiksie Zielonej Latarni zombie atakowały nie tylko ciało, ale i psychikę

Jak zauważa ComicBook.com, mimo upływu 17 lat Blackest Night wciąż wydaje się gotowym materiałem na widowiskową adaptację filmową lub serialową. Za scenariusz odpowiadał Geoff Johns, który od kilku lat rozwijał mitologię Zielonych Latarni i tzw. spektrum emocji. Kulminacją tej historii było pojawienie się Czarnych Latarni – armii zmarłych bohaterów i złoczyńców przywróconych do życia przez Nekrona.