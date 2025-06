Clockwork Revolution nowym tytułem specjalnie dla fanów RPG akcji. Zobaczyliśmy zwiastun na Xbox Game Showcase

Podczas Xbox Games Showcase 2025 pokazano nowe materiały z Clockwork Revolution, najnowszego RPG akcji od inXile Entertainment – studia znanego m.in. z Wasteland 3. Zaprezentowane fragmenty rozgrywki i cutscenek potwierdzają, że gracze mogą spodziewać się ambitnego projektu z unikalną stylistyką i wyrazistym klimatem.

Clockwork Revolution – steampunk, manipulacja czasem i wybory fabularne

Clockwork Revolution przenosi nas do Avalonu – steampunkowego miasta rządzonego przez bezwzględną Lady Ironwood. Gracz wciela się w bohatera z dostępem do urządzenia zwanego Chronometrem, które umożliwia podróże w czasie. Manipulując przeszłością, zmieniamy przyszłość i teraźniejszość, co prowadzi do nieliniowej fabuły i licznych zakończeń.