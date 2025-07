Clive Barker’s Hellraiser: Revival to nowy survival horror dla fanów kultowej serii

Jeśli jesteście fanami serii Hellraiser, to mamy dla Was interesującą wiadomość. Na rynek zmierza zupełnie nowa produkcja osadzona we wspomnianym uniwersum. Saber Interactive i deweloperzy ze studia Boss Team Games zapowiedzieli bowiem Clive Barker’s Hellraiser: Revival, czyli survival horror dla jednego gracza.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival na zwiastunie. Saber Interactive zapowiada nowy horror

Zgodnie z przekazanymi informacjami Clive Barker’s Hellraiser: Revival powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Twórcy przekonują, że wspomniana produkcja „wprowadzi gatunek survival horror z perspektywy pierwszej osoby na nieznany dotąd poziom”. Wraz z zapowiedzią w sieci pojawił się także pierwszy zwiastun, w którym nie zabrakło miejsca na fragmenty rozgrywki. Całość znajdziecie na dole wiadomości.